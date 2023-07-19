Почти 13 млрд тенге необходимо для ремонта канализационных коллекторов Караганды - депутаты маслихата

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Депутаты городского маслихата Караганды проверили крупные канализационные коллекторы. Как стало известно после проверки, изношенность этих сооружений очень высока и требует миллиардных вложений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Почти 13 млрд тенге необходимо для ремонта канализационных коллекторов Караганды. К такому выводу пришли народные избранники, которые провели проверку состояния 6 таких сооружений.

Некоторые из них не ремонтировались почти полвека. Один из коллекторов, который находится в районе Алихан Бокейхан, отводит сточные воды 14, 15, 16, 17 микрорайонов города в канализационную насосную станцию.

По словам генерального директора компании «Караганды су», срок службы у него давно истек. Все трубы изношены и нуждаются в срочной реконструкции. Кроме этого, необходимо разработать проектно-сметную документацию. В прошлом году на этом участке Майкудука уже были две аварии. Тогда их благополучно устранили. С какой проблемой столкнутся этой зимой, пока неизвестно. На ремонт коллектора протяженностью 3 км, необходимо более 1 миллиарда тенге.

«Несколько провалов в этом году мы наблюдали. Поэтому просим депутатский корпус посодействовать для выделения средств на реконструкцию этого коллектора. Все коллекторы на 100 процентов изношены. У всего есть срок. По нормативу надо менять. Поэтому необходимо выделять большие средства. Почему большие средства? Потому что в воде средств надо меньше, а в канализации затрат больше, потому что диаметры большие. Труба железобетонная в цене выросла, метод санации вышел, перекачку большую надо производить постоянно, работы будут производится при эксплуатации существующих. Мы не можем его остановить», - отметил генеральный директор ТОО «Караганды Су» Данияр Исаев.

Жители близлежащих домов жалуются на неприятный запах в квартирах. Больше всего мучаются жители первых этажей. Запах и сырость не дают жить в нормальных условиях.

Депутаты посетили и главный городской канализационный коллектор по улице Бакинская. Ситуация здесь немного лучше, по сравнению с предыдущим объектом. Однако и этот коллектор тоже требует ремонта.

«Здесь положение лучше тем, что есть ПСД. Мы еще подымали этот вопрос в феврале. Закажите ПСД, она стоит 15 миллионов тенге. Лучше не сделать одну детскую площадку. Канализации у нас много лет не уделяли внимания. Неоднократно этот вопрос подымался. Этим трубам 50 лет. Инвестиционная часть тарифа у них низкая. Для того чтобы получить дотации, надо ПСД», - отметил депутат Карагандинского городского маслихата Толеген Ашимов.

На шести улицах района Кунгей проблем с канализацией нет, говорят депутаты. Работает два насоса, которые отлично справляются. Но теперь главная задача - провести канализацию и на других улицах, которые расширяются очень быстро.

«Мы, как депутаты, попросили ревизию. Куда и как, что делается. Здесь провели воду, канализацию и свет. Вот сейчас до сентября отдел строительства сдаст канализацию компании «Караганды су». Сейчас работают два насоса, проблем нет. Страдает та часть, где нет канализации. Есть ливневые. Если честно, здесь нужен республиканский бюджет. Если нам проведут обводную канализацию, то весь город можно подключить», - отметил депутат Карагандинского городского маслихата Марат Тусупов.

Если один из коллекторов выйдет из строя, произойдет канализационный коллапс, говорят специалисты компании «Караганды су».

Напомним, этой зимой в районе федоровских дач произошла крупная авария. Коллектор № 10, который транспортирует сточные воды жителей Сортировки, Майкудука, Юго-Востока забился изнутри и возник затор. Канализационное стоки загрязнили реку Букпа и затопили дачи. Тогда специалисты нашли и устранили причину. Ремонт коллектора обошелся почти в 4 миллиарда тенге.

«Чтобы полностью провести реконструкцию шести действующих канализационных коллекторов необходимо около 13 миллиардов тенге. Таких средств у компании «Караганды су» нет. Зима не за горами, поэтому устранить проблемные участки необходимо как можно быстрее», - подчеркнули депутаты.

Народные избранники будут обращаться в Министерство экологии чтобы те выделили средства из бюджета. Но для начала необходимо сделать проектно-сметную документацию одного из самых проблемных коллекторов - в Майкудуке.