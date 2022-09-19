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Почти 13,5 тысячи казахстанцев лечатся от коронавируса
19 Сентября 2022, 08:45

Почти 13,5 тысячи казахстанцев лечатся от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 19 сентября лечение от КВИ продолжают получать 13 442 человек (–13 219+ и 223 КВИ-), из них в стационарах находится 214 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 228 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии девять пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - три пациента, на аппарате ИВЛ – один пациент.

За прошедшие сутки в Казахстане выявили 49 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 517 человек.


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