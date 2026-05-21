Почти 11 тысяч казахстанских туристов посетили Таджикистан в первом квартале

Таджикистан в первом квартале 2026 года посетили более 370 тысяч иностранных туристов, что на 20% больше прошлогоднего показателя, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

По данным Агентства по статистике РТ, в январе–марте 2026 года в республике зафиксирован значительный рост в сфере туризма. Всего страну с различными целями посетило 439,4 тысячи человек.

— Из общего числа прибывших иностранных граждан 371,3 тысячи человек были классифицированы как туристы в соответствии с методологией Всемирной туристской организации, что на 20,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сообщает ведомство.

Большая часть иностранных гостей — 406,6 тысячи человек, или 92,5% — прибыли из стран СНГ. Лидером остается Узбекистан (247,1 тыс.), за ним следуют Россия (104,7 тыс.), Кыргызстан (40 тыс.), Казахстан (10,7 тыс.) и Туркменистан (1,9 тыс.). Из стран дальнего зарубежья Таджикистан посетили 27,1 тыс. туристов.

Вместе с ростом туристического потока развивается и инфраструктура: на территории страны работают 191 туристическая компания и 216 гостиниц, 53 хостела, 57 санаториев, 4 детских санатория и лагеря, 6 лечебно-оздоровительных центров, 8 домов отдыха и 5 туристическо-рекреационных баз.

Среднесписочная численность работников туристической сферы составила 3821 человек, а доход от предоставления услуг достиг 72,7 млн сомони.

