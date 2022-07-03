РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:12, 02 Июль 2022 | GMT +6

    Почти 1000 домбристов исполнили кюи на набережной Кокшетау

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Около 1000 участников собрал на вертолетной площадке набережной в Кокшетау фестиваль «Домбыра Fest», посвященный Национальному Дню домбры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления культуры региона, в Акмолинской области впервые к Национальному Дню домбры около 1 тыс. домбристов единовременно исполнили кюи Курмангазы «Балбырауын» и «Сарыарка».

    Активное участие в масштабном праздничном мероприятии приняли учреждения культуры и образования Акмолинской области, воспитанники «Болашақ сарайы», участник государственного творческого заказа – Центр образования и творчества «Шабыт», курсанты Академии гражданской обороны имени Малика Габдуллина, сотрудники акмолинского областного суда, государственных органов и жители города Кокшетау.

    «Домбра – это священный инструмент, вмещающий в себя всю историю народа, радость и победу, мужество и свободу. С древних времен домбра сопровождала казахов и в радости, и в горе, через мелодии рассказывая историю народа, его традиции и незыблемые ценности. Последователи творчества основоположников домбровых школ Курмангазы, Даулеткерея, Таттимбет, Махамбета и Дины Нурпеисовой и сегодня продолжают вековые традиции искусства домбры», - отметила руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова.

    На сегодняшний день в Акмолинской области в рамках государственного творческого заказа работает 21 творческий кружок по игре на домбре, в котором занимаются свыше 600 детей. Благодаря данной программе дети получили возможность посещать любимые кружки совершенно бесплатно.

    Для пропаганды национальных ценностей и воспитания подрастающего поколения при областном центре народного творчества и культурного досуга открыли свои двери школы кюев Бурабайского и Зерендинского районов. На сегодняшний день в школах кюев занимаются около 50 детей.

    В целом, по области функционируют девять фольклорных ансамблей со званием «Народный», три оркестра народных инструментов Целиноградского, Ерейментауского и Зерендинского районов, в которых занимаются более 200 человек.


    Теги:
    Общество День домбры Акмолинская область История домбры Культура
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!