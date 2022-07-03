Почти 1000 домбристов исполнили кюи на набережной Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Около 1000 участников собрал на вертолетной площадке набережной в Кокшетау фестиваль «Домбыра Fest», посвященный Национальному Дню домбры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления культуры региона, в Акмолинской области впервые к Национальному Дню домбры около 1 тыс. домбристов единовременно исполнили кюи Курмангазы «Балбырауын» и «Сарыарка».

Активное участие в масштабном праздничном мероприятии приняли учреждения культуры и образования Акмолинской области, воспитанники «Болашақ сарайы», участник государственного творческого заказа – Центр образования и творчества «Шабыт», курсанты Академии гражданской обороны имени Малика Габдуллина, сотрудники акмолинского областного суда, государственных органов и жители города Кокшетау.

«Домбра – это священный инструмент, вмещающий в себя всю историю народа, радость и победу, мужество и свободу. С древних времен домбра сопровождала казахов и в радости, и в горе, через мелодии рассказывая историю народа, его традиции и незыблемые ценности. Последователи творчества основоположников домбровых школ Курмангазы, Даулеткерея, Таттимбет, Махамбета и Дины Нурпеисовой и сегодня продолжают вековые традиции искусства домбры», - отметила руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова.

На сегодняшний день в Акмолинской области в рамках государственного творческого заказа работает 21 творческий кружок по игре на домбре, в котором занимаются свыше 600 детей. Благодаря данной программе дети получили возможность посещать любимые кружки совершенно бесплатно.

Для пропаганды национальных ценностей и воспитания подрастающего поколения при областном центре народного творчества и культурного досуга открыли свои двери школы кюев Бурабайского и Зерендинского районов. На сегодняшний день в школах кюев занимаются около 50 детей.

В целом, по области функционируют девять фольклорных ансамблей со званием «Народный», три оркестра народных инструментов Целиноградского, Ерейментауского и Зерендинского районов, в которых занимаются более 200 человек.