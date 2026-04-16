    02:26, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Почти 100 укусов клещей зафиксировали в ВКО

    В Восточном Казахстане с начала сезона зарегистрировано 92 случая укусов клещей, почти каждый второй пострадавший — ребенок, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    О ситуации на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила исполняющая обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Сауле Слямгазина. По ее словам, несмотря на рост обращений, случаев заражения клещевыми инфекциями в регионе не выявлено.

    — На сегодняшний день инфекции, передающиеся через укусы клещей, не зарегистрированы. В медицинских организациях области имеется достаточный запас иммуноглобулина. Просим жителей соблюдать меры предосторожности при выезде на природу и использовать репелленты, — подчеркнула Сауле Слямгазина.

    Она уточнила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений выросло на 14.

    — Почти половина пострадавших — дети до 14 лет. Большинство обратившихся получили профилактическое лечение. Это позволяет значительно снизить риск осложнений, — отметила спикер.

    Вместе с тем в регионе сохраняются природные очаги клещевого энцефалита. К зонам повышенного риска относятся Глубоковский, Катон-Карагайский, Шемонаихинский, Уланский, Алтайский и Самарский районы, а также окрестности Риддера и Усть-Каменогорска.

    Ранее сообщалось, что клещи активизировались на большей части Павлодарской области.

     

    ВКО Восточно-Казахстанская область Клещи
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор
