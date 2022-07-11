11 Июля 2022 22:13

Почти 100 человек тушили пожар в жилом комплексе «Гаухартас» в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Почти 100 человек в Атырау тушили пожар в жилом комплексе «Гаухартас», расположенном в микрорайоне Сарыкамыс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, пожар в жилом комплексе «Гаухартас» в микрорайоне Сарыкамыс начался в квартире, где не было жильцов.

«К приезду пожарных огнём охватило весь комплекс и кровлю площадью 1200 кв. м. В тушении пожара были задействованы сотрудники и техника департамента по ЧС региона, департамента полиции, ЦМК МЧС РК, АО «Семсер Орт сондируши», АО «Акберген», Северо-Каспийской экологической базы реагирования на разливы нефти. Всего 97 человек, а также 25 единиц техники», - сообщили в ДЧС области.

Во время пожара самостоятельно вышли из квартир на улицу более 20 человек, в том числе 13 детей. Пожар ликвидирован. Его причины устанавливаются.

«Сегодня утром в жилом комплексе уже было ЧП. В квартире №2 из-за короткого замыкания удлинителя произошло горение бытовых предметов и мебели. Пожар был ликвидирован. А после обеда загорелась соседняя квартира, где людей не было. Огонь перекинулся на все здание», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом комплексе «Гаухартас» в Атырау.