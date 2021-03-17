Почти 10 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области с 3 марта начата вакцинация против коронавируса препаратом, изготовленным в городе Караганде на основе российской вакцины «Спутник V». 8 600 доз 1 компонента – вакцинированы работники медицины, образовательной сферы, полицейские и работники сферы чрезвычайных ситуаций и обороны и государственные служащие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

С 25 марта начинается прием второго компонента 8 600 доз. В целом по области количество вакцинированных в настоящее время достигает 9 900 человек. Планируется, что по мере поставки вакцины в дальнейшем будут прививаться на добровольной основе уязвимые слои населения. Вакцинация против Covid-19 проводится в прививочных кабинетах поликлиник города, районных центров и населенных пунктов.

Стоит отметить, что в феврале в Туркестанский регион было поставлено 1 300 экземпляров вакцины «Спутник V» российского производства. Двухкомпонентные прививки первыми получили медицинские работники.



