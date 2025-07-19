Почки и диабет: какие меры предусмотрены в Казахстане для профилактики и лечения

— По этиологии ХБП связана со следующими заболеваниями: артериальная гипертензия, сахарный диабет, гломерулонефрит, поликистоз почек, онкология, ХОБЛ, заболевания печени. В 2024 году зарегистрировано 5619 новых случаев с диагнозом «недостаточность почечной функции» (N17–19), — говорится в ответе на депзапрос и.о. министра здравоохранения РК Т. Султангазиева.

По его словам, основные причины позднего выявления и прогрессирования ХБП:

отсутствие клинических симптомов на ранних стадиях,

низкая осведомленность пациентов,

отсутствие регулярного контроля СКФ и альбуминурии,

кодирование поражения почек (стадии 1–3) как сопутствующего диагноза.

Какие меры предусмотрены в Казахстане для профилактики и лечения ХБП

Для координации нефрологической службы и ведения сложных пациентов на базе корпоративного фонда «UMC» создан Республиканский нефрологический центр.

Для улучшения качества медицинской помощи в регионах начат проект модернизации областных больниц, в рамках которого будут созданы специализированные нефрологические отделения, симуляционные и компетентностные центры. Срок реализации проекта — 2025–2027 годы.

Проект предусматривает:

оптимизацию маршрутизации пациентов с хроническими заболеваниями,

развитие кадрового потенциала,

дистанционное консультирование (в том числе с участием международных экспертов),

обновление оборудования,

внедрение передовых медицинских технологий.

Дополнительно реализуется Дорожная карта по совершенствованию нефрологической помощи на 2024–2026 годы, предусматривающая совершенствование нормативной базы, информационных систем, тарифов, клинических протоколов и подготовки кадров.

Скрининги и диагностика: акцент на раннее выявление

Для раннего выявления ХБП планируется:

включение ее диагностики и профилактического осмотра в перечень бесплатных скринингов,

усиление программ контроля диабета и гипертонии на уровне ПМСП.

С 2010 года в Казахстане проводится скрининг целевых групп на раннее выявление гипертонии и диабета. Однако низкая чувствительность используемых диагностических тестов ограничивает эффективность ранней диагностики.

В 2024 году были внесены изменения в нормативные акты:

пересмотрены целевые группы, объем и методы скрининга;

вместо глюкозы — гликированный гемоглобин (HbA1c), вместо общего холестерина — липопротеины и триглицериды.

Со второй половины 2024 года граждане в возрасте 40–76 лет смогут сдавать венозную кровь для раннего выявления преддиабета, атеросклероза и других метаболических нарушений.

Новые подходы к контролю заболеваний на уровне ПМСП

Для раннего выявления нарушений функции почек введено обязательное определение соотношения альбумин/креатинин в моче у пациентов с гипертонией, диабетом, сердечной недостаточностью и заболеваниями почек. Этот тест позволяет обнаружить поражение почек до изменения уровня креатинина в крови.

На уровне ПМСП внедряются стимулирующие меры, поощряющие сотрудников за достижение показателей профилактики и раннего выявления заболеваний.

В рамках борьбы с диабетом и гипертонией утверждены дорожные карты, направленные на снижение осложнений, заболеваемости и смертности, наблюдение и обеспечение бесплатными лекарствами.

В структуре ПМСП расширяется сеть «Школ диабета», обучающих пациентов методам самопомощи. Проводится постоянное обучение специалистов по раннему выявлению и контролю сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

Пропаганда ЗОЖ и поддержка из бюджета

Министерством совместно с Национальным центром общественного здравоохранения и акиматами проводятся информационные кампании по пропаганде здорового питания и образа жизни. В 2024 году проведено более 890 тыс. мероприятий, охвачено более 3,8 млн человек.

На эти цели ежегодно выделяются средства из республиканского бюджета:

в 2024 году — 182 599 999,47 тенге,

в 2025 году — 211 232 999,75 тенге.

Новые ограничения и налоговые меры

С 1 января 2025 года введен запрет на продажу энергетических напитков лицам до 21 года, с установлением ответственности за нарушение этого требования. Также прорабатывается вопрос о налогообложении сладких напитков как фактора риска развития диабета.

В рамках Дорожной карты по продвижению здорового питания на 2025–2026 годы (утверждена приказом № 950 от 27 декабря 2024 г.) предусмотрены меры по 9 направлениям: питание в школах, сокращение соли, сахара, трансжиров, повышение потребления клетчатки и воды, информационно-разъяснительная работа, образование и эпиднадзор.

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