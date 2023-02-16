Почетным консулом Казахстана в Бельгии стал топ-менеджер крупнейшей страховой компании

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан в торжественной обстановке вручил известному бельгийскому предпринимателю Джозефу Лебону экзекватуру и патент Почётного консула Казахстана в провинциях Западная Фландрия, Восточная Фландрия, Фламандский Брабант и Лимбург, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Вновь назначенный Почётный консул Казахстана является исполнительным директором одной из крупнейших в Бельгии страховых компаний «Allia Insurance Brokers NV».

Выступая на церемонии, М.Баймухан подчеркнул важность в практике дипломатических отношений института почётных консулов, который является действенным инструментом продвижения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между представляемым им государством и страной пребывания.

В свою очередь Дж.Лебон поблагодарил за доверие, оказанное ему руководством Казахстана, и заверил, что приложит все силы для укрепления отношений между Казахстаном и Бельгии.

«Есть несколько серьезных направлений двустороннего товарооборота между Бельгией и Казахстаном. На мой взгляд, сейчас активно развиваются транспортные компании. Это авиаперевозки, логистика товаров и услуг железнодорожным транспортом. Знаю, что несколько транспортных компаний Бельгии ведут бизнес с партнерами в Астане и Алматы, рассказал в беседе с особственным корреспондентом МИА «Казинформ» Дж.Лебон.

Он отметил также значительный потенциал экспорта продукции пищевых компаний Бельгии в Казахстан.

«Бельгия производит шоколад, известный во всем мире. Мне кажется, что казахстанцам нравится высококачественная продукция, производимая в Бельгии. Думаю, что в этом направлении есть много возможностей», - сказал Почётный консул нашей страны.

Дж.Лебон подчеркнул, что Казахстан для него – близкая страна. Он рассказал, что побывал в Казахстане уже более десяти раз. Это были деловые поездки.

«При возможности стараюсь посещать красивые туристические места. Здесь хотелось бы отметить большой потенциал Казахстана как привлекательного направления для иностранных туристов. Ваша страна обладает замечательными природными местами. Лично мне особенно нравится кататься на лыжах на высокогорном курорте Шымбулак. Кроме того, я стараюсь бывать в разных и новых для себя удивительных местах вашей страны», - отметил Почётный консул.

Дж.Лебон рассказал историю своего знакомства с Казахстаном, которая началась около 15 лет назад.

«По телевизору я посмотрел фильм о суровой зиме в РК, тогда и решил для себя посетить Казахстан и лично посмотреть на природу, людей. Конечно же, я был впечатлен. И сейчас советую своим соотечественникам собраться и посетить Казахстан. Есть столько мест для посещения», - поделился он.

Почётный консул подчеркнул, что возглавляет крупную страховую компанию в Бельгии, которая имеет девять офисов в Бельгии, в том числе во Фландрии и Валлонии. Также есть представительство в Люксембурге и Швейцарии. Компания известна в крупных деловых кругах Европейского Союза.

«Практически ежедневно мы сталкиваемся с компаниями, которые могут быть заинтересованы в развитии своего бизнеса в Казахстане. Поэтому для меня это будет несложно обратиться к ним и предложить начать работу с Казахстаном. Для меня это очень близко и легко. В этом я вижу свою цель и задачи в содействии с командой Посольства РК в Бельгии», - сказал Дж.Лебон.

В церемонии также приняли участие почётные консулы Казахстана в других бельгийских провинциях Оливье Виллокс и Анна Сусарова. Участники встречи обсудили с послом планы по привлечению инвестиций в экономику Казахстана, продвижению в Бельгии казахстанского экспорта и культурного наследия, расширению двустороннего сотрудничества в научной, образовательной и других областях.

Почётное консульство – учреждение, возглавляемое Почётным (внештатным) консулом, который, не состоя на государственной службе представляемого государства, безвозмездно выполняет по его поручению (на основе патента) и с согласия государства пребывания (на основе экзекватуры) некоторые консульские функции, включая защиту прав и интересов представляемого им государства и его граждан, но исключая выдачу виз и других официальных документов.

Фото: gov.kz