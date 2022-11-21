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Почетной грамотой Президента РК поощрили ряд специалистов, строивших дома после пожара в Аулиеколе

21 Ноября 2022, 10:24
Почетной грамотой Президента РК поощрили ряд специалистов, строивших дома после пожара в Аулиеколе
21 Ноября 2022, 10:24

Почетной грамотой Президента РК поощрили ряд специалистов, строивших дома после пожара в Аулиеколе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Семь специалистов, участвовавших в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области, получили Почетную грамоту Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

«За активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области Ә. Айдосұлы, А. К. Муканов, А. А. Сейткалиев, Б. К. Танжариков, А. С. Татиева, Р. Г. Бочоришвили, А. О. Дергунов поощрены Почетной грамотой Президента Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось , что дома для жителей Аулиекольского района, пострадавших от лесных пожаров, строили несколько десятков подрядных организаций.

Строительство велось в круглосуточном режиме.


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