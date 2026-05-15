Почетное консульство Казахстана открыли в Армавирской области Армении

Церемония открытия прошла с участием посла РК в Армении Болата Иманбаева, руководителя аппарата МИД РК Амангельды Саинова, представителей областной администрации и внешнеполитического ведомства Армении.

Фото: Мирас Куандыков/Kazinform

Почетным консулом РК в Армавирской области назначен Гарник Казарян. Основными задачами консульства станут оказание консульско-правовой и юридической помощи гражданам Казахстана, находящимся в Армении, предоставление информации в сфере предпринимательской деятельности, а также содействие развитию культурно-гуманитарных и экономических связей между двумя странами.

Фото: Мирас Куандыков/Kazinform

По словам посла РК Болата Иманбаева, открытие почетного консульства РК в Армавирской области отражает обоюдное стремление к развитию межрегионального сотрудничества и расширению практического взаимодействия между странами.

— Уважаемый Гарник Манвелович, на Вас возлагается высокая и ответственная миссия. Уверены, что Ваша деятельность будет направлена на дальнейшее укрепление двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей, продвижение культурно-гуманитарного сотрудничества, а также эффективную поддержку граждан РК на территории консульского округа. Уверены, что работа почетного консульства будет способствовать практическому наполнению казахско-армянского сотрудничества, укреплению взаимного доверия и дальнейшему развитию дружественных отношений между нашими государствами, — отметил на церемонии открытия посол Казахстана Болат Иманбаев.

Ранее сообщалось, что Казахстан расширяет авиасообщение с Арменией.