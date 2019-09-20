Почетное консульство Казахстана открылось в армянском городе Ехегнадзоре

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В городе Ехегнадзоре Вайоц Дзорской области открылось почетное консульство Республики Казахстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В административном центре Вайоц Дзорской области – г.Ехегнадзор – открылось почетное консульство Казахстана в Вайоц Дзорской и Котайкской областях (ул. Паруйра Севака, 4/04). Открытие состоялось при участии посла Казахстана в Армении Тимура Уразаева, почетного консула Арама Абраамяна, представителей областной администрации, а также представителей центральных руководящих органов.

Почетное консульство сконцентрирует свое внимание на оказании содействия в углублении культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Арменией, сотрудничества между представителями бизнес сообществ обеих стран.

«Функции почетного консульства заключаются, в первую очередь, в оказании консульско-правовой, юридической помощи не только гражданам Казахстана, находящимся в Армении, но и гражданам Армении, которые здесь также могут получить любую информацию, доступную в области бизнес деятельности, сферы культуры, а также могут почерпнуть новые знания о современном Казахстане. Но кроме этого почетное консульство окажет содействие в развитии культурно-гуманитарных и экономических связей между нашими странами в целом и отдельными регионами в частности», - отметил в ходе церемонии открытия посол Т.Уразаев.

По его словам, приоритетным вопросом в повестке двустороннего сотрудничества остается вопрос развития торговых отношений. Посол отметил, что расположение почетного консульства не случайно. Вайоц Дзорская область и Котайская область – две области Армении, которые, располагая мощным промышленным и производственным потенциалом, имеют удобное географическое расположение.

«Наша основная задача – продолжение политики посольства Казахстана в Армении с приданием нового импульса развитию двусторонних отношений между нашими братскими народами. К краткосрочным целям относим поиск новых нестандартных решений существующих проблем и задач, поиск решений по оптимизации логистических вопросов. Мы также хотим познакомить регионы Армении с культурой Казахстана», - отметил на церемонии открытия почетный консул Арам Абраамян.

Арам Абраамян, по его словам, усматривает возможность развития сотрудничества между Казахстаном и Армений в сфере оборудования для электроснабжения, пищевой промышленности, в сфере высоких технологий. Также он подчеркнул, что сотрудники консульства уже приступили к изучению казахского языка.

Отмечается, консульство готовится к презентации выпуска журнала «Туристическая Армения», посвященного туристическому потенциалу Казахстана, а также планируется визит Арама Абраамяна в Нур-Султан для участия в Съезде почетных консулов.