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Почетное консульство Казахстана открыли в Словакии

19 Декабря 2022, 21:24
Почетное консульство Казахстана открыли в Словакии

БАНСКА-БЫСТРИЦА. КАЗИНФОРМ – Состоялась торжественная церемония открытия Почетного консульства Республики Казахстан в Словакии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, Посол РК в СР Толежан Барлыбаев, руководство Банско-Быстрицкого края, представители общественности, деловых, научных и культурных кругов, журналисты и дипломаты.

Обращаясь к участникам церемонии, Р. Василенко отметил, что открытие Почетного консульства приурочено ко Дню Независимости Республики Казахстан и 30-й годовщине установления дипломатических отношений между Казахстаном и Словакией (1 января 1993 г.).

Заместитель министра подчеркнул важность открытия казахстанского консульства в Банска-Быстрице – крупнейшем финансовом, научно-образовательном и туристическом центре Словакии, где размещены Национальный банк СР и международные финансовые компании, ведущие университеты и научно-исследовательские институты страны. Неслучайно, в церемонии открытия почетного консульства приняли участие председатель Конференции ректоров Словакии – ректор Технического университета в Зволене Рудольф Кропил, крупные словацкие бизнесмены в областях строительства, промышленности, медицины и других сферах.


Представляя общественности почетного консула РК – известного общественного деятеля, президента Словацкой охотничьей палаты Тибора Лебоцкого, – казахстанский дипломат выразил надежду, что деятельность консульства будет способствовать развитию и укреплению казахстанско-словацкого сотрудничества в таких областях, как культура, наука, образование, экономика и торговля. Безусловным приоритетом работы консульства названа защита прав и помощь казахстанским гражданам за рубежом.

Р. Василенко также ознакомил участников мероприятия с политическими событиями в Казахстане, подчеркнув, что итоги недавно прошедших президентских выборов стали свидетельством общенародной поддержки курса реформ Президента РК Касым-Жомарта Токаева, символом политической зрелости казахстанского социума и залогом дальнейшего продвижения масштабных государственных преобразований.


В свете 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами заместитель министра резюмировал динамичное, поступательное развитие казахстанско-словацкого сотрудничества, отметив, что открытие первого после длительного перерыва почетного консульства РК в Словакии стало еще одним важным шагом в укреплении традиционно дружественных двусторонних связей.

В свою очередь Т. Лебоцки выразил признательность за высокое доверие, оказанное ему казахстанской стороной и заверил о готовности к активному участию в дальнейшем укреплении торгово-экономических отношений, наращивании деловых контактов между представителями бизнес кругов двух стран, а также развитии культурно-гуманитарных связей.

В рамках церемонии открытия при поддержке Общественного благотворительного фонда «Ayalagan Alaqan» была организована выставка рисунков казахстанских детей с ограниченными возможностями «Мир глазами детей», а также фотовыставка «Казахстан, устремленный в будущее». Гости мероприятия получили в дар книги о природе и культуре Казахстана.

Фото: gov.kz


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