Почему жители массово покидают Ащысай в Туркестанской области

Село Ащысай, некогда славившееся своей мощной промышленностью, сегодня находится в упадке. В населенном пункте, где раньше проживало около 20 000 человек, сейчас осталось чуть более 2 000 жителей. Корреспондент Kazinform ознакомился с ситуацией в селе.

Главная проблема села — безработица

Ащысай — это село, которое в прошлом веке было крупным производственным центром Казахстана. Ачисайский полиметаллический комбинат, основанный в 1927 году, долгие годы добывал свинец и цинк, и слава о нем гремела повсюду. Однако после остановки производства работа предприятия пришла в упадок, оставив после себя лишь опустевшие здания.

Фото: Сабит Тастанбек /Kazinform

По словам местных жителей, в селе, где когда-то проживало около 20 000 человек, сейчас осталось всего около 2 000 жителей.

Главной причиной массового оттока населения стало сокращение рабочих мест. Сегодня в местной школе обучается чуть более 200 учеников.

— Состояние села ухудшается с каждым годом. В свое время здесь были шахта, завод и несколько производственных цехов. Позже их работа остановилась, а объекты перешли в частную собственность. В результате численность населения сократилась. Сейчас здесь в основном остались только пенсионеры и семьи тех граждан, которые работают вахтовым методом в других регионах. Часть жителей трудится в бюджетных учреждениях, а остальные выживают за счет разведения немногочисленного скота, — говорит житель села Ержан Жумабеков.

Фото: Сабит Тастанбек /Kazinform

Сельский аксакал Темирхан Бабажанов считает, что для развития населенного пункта необходимо не только возрождать производство, но и уделять приоритетное внимание сфере туризма.

— Самая большая проблема села — безработица. Если бы у молодежи была постоянная работа, они бы не уезжали со своей родины. Этот склон Каратау — отличное место для развития туризма. На территории бывшей шахты все еще есть запасы, которые можно осваивать. В составе заводских отходов также встречаются различные металлы. Вопрос открытия малых производств в этом направлении поднимался неоднократно, однако конкретных результатов пока нет, — сказал аксакал.

Фото: Сабит Тастанбек /Kazinform

По словам акима села Ащысай Жениса Байкобекова, сюда неоднократно приезжали иностранные инвесторы, в том числе китайские, арабские и турецкие компании, которые обсуждали вопросы создания рабочих мест, однако конкретного соглашения пока достичь не удалось.

Фото: Сабит Тастанбек /Kazinform

— В основном интерес проявляют китайские инвесторы. Они планируют обеспечить работой 130-150 местных жителей. Инвесторы считают, что производство на газе будет эффективным, и указывают на необходимость подачи газа высокого давления. Однако в село газ еще не проведен. В связи с этим они предложили разместить завод в индустриальной зоне города Кентау. Мы же, напротив, хотим, чтобы производство было запущено внутри села. Тем не менее переговоры еще не прекращены, работа продолжается, — рассказал аким села.

По словам акима, в настоящее время в селе зарегистрировано 98 безработных граждан. Для их трудоустройства ведется работа по привлечению к государственным программам. Однако отсутствие имущества, которое можно предоставить в залог, мешает жителям получать льготные кредиты.

Фото: Сабит Тастанбек /Kazinform

Как решится вопрос с Домом культуры и старыми многоэтажками

Одним из исторических объектов в Ащысае является сельский клуб, построенный в 1938 году. По словам жителей, этот очаг культуры с почти 90-летней историей сегодня не используется. В прошлом году в здании сгорела крыша, и с тех пор оно приостановило свою работу.

По словам акима, согласно техническому заключению, подготовленному в августе 2025 года, здание признано аварийным и не подлежит восстановлению. Тем не менее часть жителей выступает против сноса этого исторического объекта.

Фото: Сабит Тастанбек /Kazinform

— Согласно требованиям, финансирование строительства нового дома культуры возможно только в случае сноса старого здания. Сейчас среди населения проводится разъяснительная работа. Если удастся прийти к единому согласию, строительство нового дома культуры может начаться в 2027 году, — пояснил аким села.

Фото: Сабит Тастанбек /Kazinform

На въезде в село также бросаются в глаза пустующие старые многоэтажные жилые дома. По словам жителей, большинство из них заброшены.

— В некоторых пятиэтажных домах раньше жили всего по две-три семьи. Сейчас и они уехали. В оставшихся домах живет лишь несколько человек, — говорит житель села Ержан Жумабеков.

Фото: Сабит Тастанбек /Kazinform

По информации Жениса Байкобекова, в населенном пункте насчитывается 22 многоэтажных жилых дома старого типа.

— В этих домах в общей сложности расположено 428 квартир. Из них 87 квартир признаны бесхозными и сейчас принимаются на баланс аппарата акима села Ащысай. Также 5 квартир из-за технического состояния признаны непригодными для проживания. В будущем планируется отремонтировать пустующие квартиры и снова ввести их в эксплуатацию, — рассказал сельский аким.

Фото: Сабит Тастанбек /Kazinform

Центральная улица не видела ремонта уже 10 лет

Еще один насущный вопрос, который поднимают жители, — это состояние дорог. По их словам, на центральной улице капитальный ремонт не проводился последние 10 лет.

Фото: Сабит Тастанбек /Kazinform

— В 2023 году в рамках программы «Ауыл — ел бесігі» на пяти улицах были построены водосточные каналы и пешеходные дорожки, установлены столбы освещения. Кроме того, заасфальтированы семь улиц. А по центральной улице подготовлена бюджетная заявка. Если в августе будут выделены средства, планируется уложить асфальт на 500 квадратных метрах поврежденного участка дороги, — сообщил аким села.

Фото: Сабит Тастанбек /Kazinform

Фото: Сабит Тастанбек /Kazinform

Не менее острой проблемой для жителей остается отсутствие природного газа.

— О том, что в село проведут газ, мы слышим уже несколько лет. Однако реальные работы так и не начались. Хотя в соседний населенный пункт Ойык газ пришел, Ащысай до сих пор не подключен к голубому топливу. Другие села, относящиеся к городу Кентау, обеспечены газом, только наше село осталось в стороне, — выражает недовольство Ержан Жумабеков.

Фото: Сабит Тастанбек /Kazinform

По данным акимата, в селе Ащысай насчитывается 336 жилых дома, подлежащих подключению к централизованной газовой системе. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация проекта по обеспечению села природным газом.

— Для газификации села точка подключения к газу высокого давления расположена в населенном пункте Ойык. Протяженность магистрального газопровода составляет 19 километров. В настоящее время проведены топографическая съемка, геологические изыскания и получены технические условия. Получение заключения государственной экспертизы запланировано до конца этого года. В случае выделения средств начнутся строительные работы, — подытожил аким села.

Фото: Сабит Тастанбек /Kazinform

Напомним, ранее в Туркестанской области открыли два новых Дома культуры с библиотеками — в селах Мадениет Сарыагашского района и Жузимдик Келесского района.