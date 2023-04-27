Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Почему затянулась работа над законопроектом по возврату незаконно выведенных активов

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Апреля 2023, 16:34
Почему затянулась работа над законопроектом по возврату незаконно выведенных активов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова ответила на вопросы депутатов касательно затягивания сроков разработки законопроекта по возврату незаконно выведенных активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разработчиком законопроекта выступает Министерство юстиции. Сейчас ведется всесторонне обсуждение его заинтересованными госорганами, правоохранительными органами», - сказала Ботагоз Жакселекова на заседании Сената.

Она заверила, что уже в ближайшее время законопроект будет размещен на портале «Открытые НПА».

«У общественности будет возможность также просмотреть, прокомментировать. В пределах компетенции информация сейчас такая. Работа активно ведется над законопроектом для его всестороннего обсуждения, поскольку вопрос достаточно комплексный. Требует определенного времени», - добавила вице-министр.

Напомним, законопроект был рассмотрен членами Кабмина 23 января. В нем прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат.


Минюст  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области