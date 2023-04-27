Почему затянулась работа над законопроектом по возврату незаконно выведенных активов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова ответила на вопросы депутатов касательно затягивания сроков разработки законопроекта по возврату незаконно выведенных активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разработчиком законопроекта выступает Министерство юстиции. Сейчас ведется всесторонне обсуждение его заинтересованными госорганами, правоохранительными органами», - сказала Ботагоз Жакселекова на заседании Сената.

Она заверила, что уже в ближайшее время законопроект будет размещен на портале «Открытые НПА».

«У общественности будет возможность также просмотреть, прокомментировать. В пределах компетенции информация сейчас такая. Работа активно ведется над законопроектом для его всестороннего обсуждения, поскольку вопрос достаточно комплексный. Требует определенного времени», - добавила вице-министр.

Напомним, законопроект был рассмотрен членами Кабмина 23 января. В нем прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат.