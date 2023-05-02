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Почему затягивается строительство водопроводов, объяснили в Минэкологии

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Мая 2023, 10:46
Почему затягивается строительство водопроводов, объяснили в Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова назвала основные причины затягивания строительства водопроводов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что существует ряд основных проблем при реализации проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов. В первую очередь, некачественная разработка проектно-сметной документации, что приводит к корректировке и переносу сроков завершения строительно-монтажных работ», - сказала Зульфия Сулейменова на заседании Правительства.

Во-вторых, по ее словам, это недобросовестное выполнение принятых обязательств по договорам госзакупок генподрядными организациями, где администратор вынужден проводить претензионно-исковую работу.

«В целях решения проблемных вопросов министерством ведется претензионно-исковая работа в отношении подрядных организаций», - добавила министр.


Правительство РК   Экология   Строительство   Минэкологии   Вода  
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