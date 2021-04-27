Почему закрыли Арбат в Алматы, объяснил Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Почему запретили гулять по Арбату в выходные дни в Алматы, объяснил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы видим, что на пешеходных улицах, в первую очередь, на Жибек Жолы, Панфилова, наших парковых зонах, идет огромное скопление людей из-за потепления. Честно говорят, там тысячное количество людей и идет большое заражение. Мы имеем фотофакты, также население обратилось в Алмалинский районный акимат о том, что очень много людей. Также это нарушение тишины и ряд других замечаний. По просьбе Алмалинского акимата мы тоже обсудили, как раз в пилотном проекте хотели посмотреть, что даст нам ограничение», - сказал на брифинге Ж. Бекшин.

Он добавил, что по данным представителей Алмалинского акимата - это позволило навести порядок на этих улицах в санитарном плане, а также прекратить скопление населения. Это оценивается, как положительно.

«В связи с этим в ближайшее время мы рассматриваем прекращение движения на улице Жибек Жолы, а также рассмотрим вопрос ограничения доступа к парковым зонам, потому что огромное количество людей и здесь идет перезаражение. Люди не соблюдают масочный режим, дистанционный режим. Молодые люди собираются в компании по 20-30 человек, и долгое время находятся, общаются. В таких условиях мы не сможем стабилизировать заболеваемость. Вот на это направлены мероприятия по ограничению передвижения пешеходов по проспекту Жибек Жолы от улицы Абылай хана до проспекта Назарбаева в выходные дни», - рассказал Жандарбек Бекшин.

Ранее Жандарбек Бекшин подписал новое постановление, согласно которому по выходным запрещена прогулка по Арбату.