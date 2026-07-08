Почему закрыли пещеру на Скальной тропе в Актау

В Актау временно ограничили доступ к пещере, расположенной в районе Скальной тропы. Решение принято в целях безопасности из-за проведения изыскательно-ремонтных работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

В районе Скальной тропы в 4А микрорайоне Актау временно закрыли доступ к пещере. Как пояснили в акимате города, ограничение связано с проведением изыскательно-ремонтных работ.

По информации городских властей, на период работ существует риск обрушения отдельных участков пещеры и возникновения других факторов, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья посетителей.

На месте уже установлены защитные ограждения, информационные щиты и предупреждающие знаки, ограничивающие доступ в потенциально опасную зону.

В акимате также сообщили, что состояние пещеры требует дополнительных комплексных исследований. После проведения экспертного обследования будет принято решение о дальнейшем сохранении объекта и возможности безопасного посещения.

Жителей и гостей Актау просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и соблюдать меры безопасности.

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