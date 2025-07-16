Почему задерживается ремонт дороги «Кеген — Нарынкол»

В соцсетях распространяется видео, на котором сельчане спорят с представителями национальной компании «КазАвтоЖол». Жители требуют объяснений, почему ремонт, который ранее публично обещал глава нацкомпании, так и не был запущен. По их словам, средства на реализацию проекта уже выделены, однако подрядные организации затягивают со стартом работ. Люди опасаются, что с приближением холодов завершить проект в срок станет невозможно.

Как сообщили в пресс-службе национальной компании, весной этого года были проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для выполнения среднего ремонта автодороги республиканского значения «Кеген — Нарынкол» на участке с 0 по 74 километр. По итогам тендера подрядчик определен, а реализация проекта запланирована на 2025–2026 годы.

— В настоящее время подрядной организацией ведутся подготовительные мероприятия к началу ремонтных работ. На объект мобилизовано свыше 30 единиц специализированной дорожной техники, привлечено 45 человек производственного персонала, — говорится в сообщении.

На сегодня подрядчиком произведен запуск дробильной установки. Завершаются монтажные работы асфальтобетонного завода производительностью 160 тонн в час. Пусконаладочные работы планируется завершить к 20 июля этого года. Параллельно ведется установка дополнительного дробильно-сортировочного оборудования. В ближайшее время ожидается мобилизация еще двух дробильно-сортировочных комплексов.

— С учетом сложных климатических условий региона и высокой вероятности осадков принято решение не приступать к вскрытию дорожной одежды до ввода в эксплуатацию асфальтобетонного завода во избежание увлажнения земляного полотна, что может негативно сказаться на дальнейшем ходе работ. На текущий момент подрядная организация выполняет работы по временному содержанию дороги, включая заделку выбоин холодным асфальтом, а также осуществляет заготовку необходимых материалов на придорожных складах, — пояснили в ведомстве.

Ранее аким Райымбекского района Берик Дуйсенбаев сообщал, что весной этого года стартует ремонт республиканской автодороги Нарынкол — Кеген, который откладывался на протяжении многих лет.