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Почему вырубают деревья в Бутаковском ущелье

19 Декабря 2019 09:46
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Почему вырубают деревья в Бутаковском ущелье

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов прокомментировали вырубку деревьев в Бутаковском ущелье, передает МИА «Казинформ».

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«Данная тема не единожды была освещена в течение этого года. Хочу напомнить, что согласно законодательству в лесах государственных национальных природных парков допускается проведение только санитарных рубок, необходимых для осуществления лесозащитных мероприятий. Такие рубки проводятся с разрешения уполномоченного органа при положительном заключении государственной экологической экспертизы», - отметила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Самал Ибраева.

По ее словам, в Бутаковском ущелье проводится сплошная санитарная рубка на основании приказа председателя комитета лесного хозяйства и животного мира от 23 июля 2019г. при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. В частности, в данном ущелье рубка необходима в целях борьбы с еловой смолевкой и стволовой гнилью.

Лесопатологическое обследование в 2015 году проводилось РГП «Институт ботаники» и РГП «Институт карантина и защиты растений». При получении государственной экологической экспертизы проводились общественные слушания.

Самал Ибраева привела слова лесников, которые отмечают, что сплошные санитарные рубки проводятся в целях уборки леса, поврежденного в результате массовых вспышек болезней и вредителей леса, лесных пожаров или других неблагоприятных природных явлений до состояния полного прекращения роста, и направлены как на ликвидацию их последствий, так и на расчистку лесных площадей для создания на них лесных культур или содействия их естественному возобновлению.

Ранее сообщалось о том, что в Бутаковском ущелье вырубят 2280 деревьев европейской ели.

Фото: facebook.com/samal.ibrayeva

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Ключевые слова: Алматы, Экология,
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