В Казахстане увеличиваются площади распространения стадных саранчовых. Если в 2020 году это было 514 тыс. га, в 2021 году — 626, то в 2022 году уже 975 тыс. га. В 2023 году при прогнозе 1,5 млн га распространения саранчовых фактически пришлось обработать 1,6 млн га. В 2024 году прогнозируется 2,5 млн га, из республиканского бюджета выделено 4,2 млрд тенге и дополнительно направлено около 4 млрд. Какие факторы способствуют увеличению популяции саранчовых — климат, экология или другие причины? Своей точкой зрения на проблему саранчи и как с ней бороться в интервью корреспонденту агентства Kazinform поделился руководитель РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» по Жамбылской области Ерлан Куралбаев.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

— Что, на Ваш взгляд, является решающим фактором того, что сегодня мы наблюдаем по многим регионам Казахстана резко взросшую численность саранчи?

— По поводу подъема численности саранчи хочу отметить, что здесь имеется несколько факторов. Как считают ученые, ареал обитания саранчи значительно увеличивается из-за потепления климата на планете. Также в эти два года, 2023 — 2024, возросла значительно солнечная активность, бушуют магнитные бури. Именно на этот високосный год приходится самый пик 11-летнего цикла распространения саранчовых. И, конечно, мы видим их бурную активность и плодовитость. Уровень численности и расселение вредоносности характеризуется соответствующими показателями — допустим, их тело, их окраска и прочее. Но еще один значимый фактор напрямую связан с ростом саранчи — это упадок в нашем сельском хозяйстве. Специалисты нашего центра фитосанитарной диагностики постоянно выезжают в экспедиции по районам Жамбылской области, иногда за пределы нашей области, на местах обитания саранчи определяют ее виды, смотрят, какая плотность на квадратный метр, какова численность, есть ли болезни у личинок, сколько яиц в кубышках. Это все позволяет прогнозировать ее распространение. И при этом мы видим, каково состояние пахотных и пастбищных земель. Много появилось бросовых земель, которые являются очагами распространения, настоящими резерваторами для саранчи. И это прямо связано с причинами роста ее распространения, охвата все новых площадей, увеличения плотности саранчового стада.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

— Какие меры по ликвидации саранчи более эффективны?

— Здесь надо учитывать фазы ее развития. Саранча имеет пять фаз, пять этапов своего развития. Первая фаза — это депрессия, когда популяция малочисленна и сохраняется только в определенных местах, то есть местах своей резервации. Вторая фаза — это уже фаза расселения, она наступает, когда улучшаются и становятся благоприятными для жизни места расселения в резервации и за ее пределами. На тех угодьях причиняется наибольший вред. Чаще всего в этот период требуются профилактические защитные мероприятия. На сегодняшний день, я бы сказал, нужны не просто профилактические, а именно истребительные мероприятия. Третья фаза — это массовое размножение популяции саранчовых. То есть саранча, или какой-то иной вредитель, появляется в новых местах, в которых до этого его не было. В данном случае саранча характеризуется очень высокой жизнеспособностью, повышенной устойчивостью к факторам смертности, численность ее на этом этапе очень быстро растет. В этих случаях только истребительные меры могут спасти урожай. Но в случае с марокканской саранчой это уже будет поздно и неэффективно. Поэтому против марокканской саранчи надо работать уже во второй фазе, там уже не пойдет профилактика, а необходимо только истребление. Третью фазу мы сегодня замечаем на примере Туркестанской области. На сегодняшний день они загнали свою саранчу уже до Сырдарьи. Марокканская саранча, одна из трех опасных имеющихся на территории нашей республики саранчовых, наиболее опасна. Сейчас в Туркестанской области она находится именно в третьей фазе, когда идет массовое размножение популяции. Четвертая фаза — это уже пик численности, когда ухудшаются условия жизни для размножения саранчи. При этом их размножение ослабевает, падает устойчивость к факторам смертности, то есть саранча становится податливой к угрожающим ее жизни факторам. Небольшой по действию препарат или изменения погодных условий — и она сразу гибнет. Прекращается рост численности и начинается ее спад. И пятая фаза — это именно спад численности. Популяция не размножается, то есть извне усиливаются на саранчу факторы смертности, она вымирает в местах расселения на поврежденных культурах. И сохраняется только в своих местах резервации, где отмечаются относительно благоприятные для нее условия.

— То есть сейчас необходимо только истребление?

— Да, на фазах пика и спада численности обычно повышается эффективность истребительных мер. А в последних четвертой и пятой фазах уже, получается, что сама Природа контролирует их численность. Не мы, не люди способствуем своими истребительными мероприятиями, а именно сама Природа. В целом, конечно, в росте популяции саранчи есть целый ряд причин — погодно-климатический фактор имеет серьезное значение, засуха, отсутствие кормов, низкий уровень развития сельского хозяйства, потому что бросовых земель стало много. Если раньше эти земли пахались, засевались, то на сегодняшний день там скот пасется, пастбищных земель стало очень много. Все это способствует увеличению саранчовых. Ведь вся короткая, в течение одного лета, жизнь саранчи предназначена только для того, чтобы оставить после себя потомство и увеличить свой ареал обитания. Только за один сезон одна особь может дать до 120 и более потомков. И если есть такие бросовые сельскохозяйственные земли, благоприятные для размножения, то растет риск увеличения территорий обитания саранчи.

— А как с этим справляются соседние с нами страны?