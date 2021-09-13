АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заведующая отделением первичной медико-санитарной помощи КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, доктор философии PhD Динара Маханбеткулова рассказала, почему возникает пик заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специалист напомнила, что коронавирус передается воздушно-капельным путем: при разговоре, чихании, дыхании, кашле. По ее словам, важно соблюдать социальную дистанцию.

«Мы отмечаем, что социальное дистанцирование снижает риск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Когда у нас были ограничения, локдауны, мы заметили, что заболеваемость в разы снижалась, а когда люди стали выходить, локдаун немного снижать, то заболеваемость пошла вверх… Есть такая связь, чем лучше работает социальное дистанцирование, тем меньше количество болеющих этой инфекцией. Поэтому очень важно соблюдать социальное дистанцирование», - сказала она.

Она добавила, что в Алматы сейчас наблюдается спад заболеваемости, это связано с началом кампании вакцинации, которая началась в феврале 2021 года.

«Сейчас большое количество населения вакцинировалось, и риска обратной заболеваемости не должно быть», - заметила врач.