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    10:11, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Почему во время землетрясения в Алматы не включили сирены - ответ ДЧС

    Сирены
    Фото: gov.kz.

    Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев ответил, почему жители мегаполиса не услышали сирены в городе и не все получили СМС-рассылку от службы 112 во время сильного ночного землетрясения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - При оперативной рассылке сообщений практика показала, что эти сообщения поздно поступают до жителей нашего города, потому что - это плотность населения большая, операторы сетей не успевают обрабатывать данную информацию. Соответственно, такая оперативная информация доходит поздно… Мы потихоньку от практики такой рассылки отошли. Ваши коллеги, ссылаясь на ДЧС, опубликовали в 00:11 сообщение о землетрясения. После этого, когда в социальных сетях сообщили о землетрясении, мы дозированно давали информацию, то есть успокаивали людей, чтобы они доверяли официальным источникам, - сказал он.

    Он также ответил, почему не сработали в городе сирены.

    - По сиренам, у нас в городе порядка 843 электросирены числится, что составляет 100% охват. Допустим, сирены запускаются только при фиксировании сейсмостанциями колебаний магнитудой более 5,5 по ощутимости балов. В данном случае у нас зафиксировано от 4 до 5 баллов, поэтому включать сирены не было необходимости и смысла. Сирена создала бы больше ажиотажа и, я думаю, было бы больше шума, - сказал начальник ДЧС.

    Теги:
    Землетрясение Алматы Землетрясение Происшествия, ЧС Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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