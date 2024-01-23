Почему во время землетрясения в Алматы не включили сирены - ответ ДЧС

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев ответил, почему жители мегаполиса не услышали сирены в городе и не все получили СМС-рассылку от службы 112 во время сильного ночного землетрясения, передает корреспондент агентства Kazinform.

- При оперативной рассылке сообщений практика показала, что эти сообщения поздно поступают до жителей нашего города, потому что - это плотность населения большая, операторы сетей не успевают обрабатывать данную информацию. Соответственно, такая оперативная информация доходит поздно… Мы потихоньку от практики такой рассылки отошли. Ваши коллеги, ссылаясь на ДЧС, опубликовали в 00:11 сообщение о землетрясения. После этого, когда в социальных сетях сообщили о землетрясении, мы дозированно давали информацию, то есть успокаивали людей, чтобы они доверяли официальным источникам, - сказал он.

Он также ответил, почему не сработали в городе сирены.