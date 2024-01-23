Почему во время землетрясения в Алматы не включили сирены - ответ ДЧС
Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев ответил, почему жители мегаполиса не услышали сирены в городе и не все получили СМС-рассылку от службы 112 во время сильного ночного землетрясения, передает корреспондент агентства Kazinform.
- При оперативной рассылке сообщений практика показала, что эти сообщения поздно поступают до жителей нашего города, потому что - это плотность населения большая, операторы сетей не успевают обрабатывать данную информацию. Соответственно, такая оперативная информация доходит поздно… Мы потихоньку от практики такой рассылки отошли. Ваши коллеги, ссылаясь на ДЧС, опубликовали в 00:11 сообщение о землетрясения. После этого, когда в социальных сетях сообщили о землетрясении, мы дозированно давали информацию, то есть успокаивали людей, чтобы они доверяли официальным источникам, - сказал он.
Он также ответил, почему не сработали в городе сирены.
- По сиренам, у нас в городе порядка 843 электросирены числится, что составляет 100% охват. Допустим, сирены запускаются только при фиксировании сейсмостанциями колебаний магнитудой более 5,5 по ощутимости балов. В данном случае у нас зафиксировано от 4 до 5 баллов, поэтому включать сирены не было необходимости и смысла. Сирена создала бы больше ажиотажа и, я думаю, было бы больше шума, - сказал начальник ДЧС.