Почему высшее образование останется востребованным в эпоху ИИ, рассказал Багдат Мусин

По его мнению, знания в области искусственного интеллекта и программирования должны стать обязательным дополнением к профильному образованию.

— Высшее образование нужно, однозначно. Но нужно понимать, что эти скиллы — компьютерные науки, программирование, ИИ — они нужны, как воздух любому человеку, которые планирует строить карьеру. А то, что нужно иметь глубокие отраслевые знания в физике, химии, биологии — этого никто не отрицает. Но эти знания также можно получать в школах, в глубоком формате. Тут вопрос не в том — нужно или нет. Вопрос в том — для чего нужно, — сказал Мусин в кулуарах Международной олимпиады по ИИ (IOAI).

Он считает, что в будущем открытия будут делать специалисты, владеющие ИИ.

— Я одному из своих детей, который глубоко изучает биологию, порекомендовал изучить вайб-кодинг и ИИ, чтобы потом иметь возможность делать открытия в фармацевтике, в биологических науках. То есть, такие большие открытия будут делаться на стыке технологий, когда две-три науки будут переплетаться. Тогда будут происходить новые открытия и появляться новые бизнес-идеи, — пояснил глава фередации.

Напомним, в Астане со 2 по 8 августа проходит третья Международная Олимпиада по искусственному интеллекту (IOAI) — 2026. Школьники из разных стран соревнуются в индивидуальном и командном решении задач по ИИ.

Вместе с этим столица принимает международный фиджитал турнир Игры-будущего — 2026, который проходит с 29 июля по 8 августа. В турнире принимают участие более 800 спортсменов и представителей команд из свыше 50 стран.