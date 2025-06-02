Почему выросли цены на яблоки в Казахстане
Цены на яблоки в казахстанских магазинах достигли 1000 тенге. С чем связан рост цен, рассказал заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, до начала 2025 года в стране действовал запрет на импорт яблок. Это позволило поддержать отечественных товаропроизводителей. После запрет был снят и на рынке появились импортные яблоки.
— Но то, что мы сделали до Нового года, во-первых, обеспечило отечественным товаропроизводителям сбыт. В этом году мы ожидаем расширение производства отечественных яблок. Кроме того, долгое время действовала программа поддержки садоводства именно по яблочному направлению. Она тоже свои результаты дала. Мы, в принципе, себя сами яблоками обеспечиваем. Но нужен ассортимент, поэтому мы запускаем импортные яблоки. Цена зависит от сорта яблок, — отметил Серик Жумангарин.
Ранее он прокомментировал ситуацию с ценами на картофель в стране.