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    15:18, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Почему выросли цены на яблоки в Казахстане

    Цены на яблоки в казахстанских магазинах достигли 1000 тенге. С чем связан рост цен, рассказал заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Яблоки алма
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    По его словам, до начала 2025 года в стране действовал запрет на импорт яблок. Это позволило поддержать отечественных товаропроизводителей. После запрет был снят и на рынке появились импортные яблоки.

    — Но то, что мы сделали до Нового года, во-первых, обеспечило отечественным товаропроизводителям сбыт. В этом году мы ожидаем расширение производства отечественных яблок. Кроме того, долгое время действовала программа поддержки садоводства именно по яблочному направлению. Она тоже свои результаты дала. Мы, в принципе, себя сами яблоками обеспечиваем. Но нужен ассортимент, поэтому мы запускаем импортные яблоки. Цена зависит от сорта яблок, — отметил Серик Жумангарин.

    Ранее он прокомментировал ситуацию с ценами на картофель в стране.

    Теги:
    Цена Серик Жумангарин Торговля Цены и тарифы
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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