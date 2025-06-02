Почему выросли цены на яблоки в Казахстане

По его словам, до начала 2025 года в стране действовал запрет на импорт яблок. Это позволило поддержать отечественных товаропроизводителей. После запрет был снят и на рынке появились импортные яблоки.

— Но то, что мы сделали до Нового года, во-первых, обеспечило отечественным товаропроизводителям сбыт. В этом году мы ожидаем расширение производства отечественных яблок. Кроме того, долгое время действовала программа поддержки садоводства именно по яблочному направлению. Она тоже свои результаты дала. Мы, в принципе, себя сами яблоками обеспечиваем. Но нужен ассортимент, поэтому мы запускаем импортные яблоки. Цена зависит от сорта яблок, — отметил Серик Жумангарин.

Ранее он прокомментировал ситуацию с ценами на картофель в стране.