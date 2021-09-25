АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Академии профилактической медицины Казахстана, ученый-медик Алмаз Шарман объяснил, почему важно вакцинировать детей от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ученый заявил, что вакцинация на сегодня единственный способ остановить пандемию коронавируса.

«Сейчас большинство вакцин предназначены для лиц старше 16 лет (от 16 до 60 лет), но, тем не менее, вакцины прививают и пожилым людям. Что касается детей младше 16 лет, подростков, то вышло широкомасштабное исследование о безопасности вакцин Pfizer и Moderna, я слышал, что сейчас исследуется «Спутник V». Было показано, что эти вакцины достаточно безопасны для детей от 12 до 16 лет. Очень важно этот вопрос решить. Надо быть здесь догматичным... Большинство наших детей, я думаю, получили все необходимые вакцины: коклюшную, противокоревую, от столбняка, дифтерии и ничего страшного не случилось. Вакцина против коронавируса принципиально не отличается от тех же детских вакцин», - сказал ученый.

Спикер также ответил на вопрос, почему важно прививать детей.

«Дети - это наиболее мобильная часть нашего населения, и они склонны сами заражаться и заражать своих родителей, бабушек, дедушек, поэтому нам следует подумать об обеспечении коллективной защиты. Очень важно, чтобы дети тоже были привиты», - сказал он.

Алмаз Шарман заметил, что одними из пяти заразившихся «дельта»-вариантом коронавируса были дети.

«У детей КВИ, к сожалению, протекало очень тяжело. Иногда даже со смертельными случаями. У них коронавирус может вызывать синдром типа Кавасаки - мультисистемный воспалительный синдром, поэтому здесь очень важно серьезно подумать о том, как защитить наших деток», - заключил ученый.

Ранее спикер рассказал о новом варианте коронавируса «Eta» и может ли он вызвать очередную волну пандемии в Казахстане. Он также обеспокоился о другом вирусе - респираторно-синцитиальном вирусе, который часто появляется у детей.