Почему важно ревакцинироваться, рассказал Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о необходимости ревакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санврач в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций отметил, что за последнюю неделю среди горожан зарегистрировано 1065 случаев КВИ (неделей ранее их было 1398), за истекшие сутки - 146 новых заражений. Город находится в «желтой» зоне матрицы оценки эпидемиологической ситуации по стране.

По словам Жандарбека Бекшина, коронавирус продолжает циркулировать в городе, при этом в особой зоне риска остаются невакцинированные граждане. Он отметил, что желательно довести коллективный иммунитет до 80%, как дальнейшей вакцинацией взрослых, так и началом вакцинации подростков от 12 лет, беременных и кормящих женщин.

«Напомню, что коллективный иммунитет – это формирование прослойки населения с иммунитетом к заболеванию, достаточной для того, чтобы прекратить дальнейшее распространение инфекции. С помощью вакцинации и ревакцинации инфекция станет управляемой. Пока мы достигли 56% иммунной прослойки. При этом ежесуточно вакцинируются лишь 0,1% населения. При таких темпах коллективного иммунитета хотя бы в 75% мы достигнем только к маю следующего года. Еще раз отмечу, что крайне опасно затягивать с вакцинацией», - поделился Бекшин.

Главный санврач Алматы напомнил, что ревакцинация против коронавируса в городе стартует с 22 ноября.

«Без ревакцинации не обойтись, она помогает сформировать коллективный иммунитет и не допустит дальнейшую мутацию вируса», - убежден Бекшин.

Он отметил, что в городе повторно заболело с начала вакцинации 360 жителей, а после вакцинации заболело 2680, этот показатель составляет 0,3% от числа вакцинированных вторым компонентом.

«Это еще раз наглядно показывает эффективность вакцинации, которая проводится у нас в городе. Также мы ведем наблюдение. Придерживаемся рекомендации разработчиков вакцин. Мы обратили внимание, что количество антител у вакцинированных со временем в период от 6 до 9 месяцев снижается. Поэтому с учетом данного показателя с 22 ноября текущего года в городе будет проводиться ревакцинация населения. Только по добровольному желанию жителей», - сказал Бекшин.

Санврач подчеркнул, что очень важно использовать бустерную вакцину пожилому населению, так как в Алматы наблюдается почти 5% рост заражений среди людей старше 60 лет. Также очень важно охватить вакцинацией школьников.

Добавим, что в Алматы стартует вакцинация школьников, а также беременных и женщин в период лактации в поликлиниках города.