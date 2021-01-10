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Почему важно идти на выборы, рассказала алматинский волонтер

Автор:  
Еламан Турысбеков
10 Января 2021, 17:08
Почему важно идти на выборы, рассказала алматинский волонтер

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Алматинского филиала ОФ «Лига волонтеров Казахстана» Багдат Анарбаева проголосовала на выборах в Мажилис и маслихаты. Она рассказала об особенностях выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, что это третьи выборы в ее жизни.

«В каждых выборах стараюсь принимать участие и использовать свое право голоса, так как это очень важно. Я как историк могу сказать, что наши предки тысячелетиями боролись и жертвовали собой для того, чтобы у нас было право голоса, и чтобы мы могли выбирать свое будущее. Имея такую возможность сейчас, нельзя не воспользоваться таким шансом. Как говорил У. Черчилль: «Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы». Поэтому каждый совершеннолетний гражданин нашей страны обязан воспользоваться таким шансом», - сказала она.

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Также волонтер уточнила, что на этих выборах было много инициатив со стороны кандидатов от всех партий.

«Здесь новые лица из различных сфер деятельности. Это и молодые, и взрослые опытные люди, которые принесут новые идеи. Партиями озвучивались проблемы, существующие в стране. Это очень радует. Мы сейчас плавно переходим к концепции «слышащего государства». Я думаю, что те люди, которые будут у власти, принесут очень много нового, сохранив в то же время вклад действующих политиков», - заметила Багдат Анарбаева.


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