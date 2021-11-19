Почему важна вакцинация детей от коронавируса, рассказала педиатр

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дети стали болеть коронавирусом гораздо чаще из-за появления мутировавшего дельта-варианта. Об этом на пресс-конференции региональной службы коммуникаций сказала врач поликлиники №15 города Алматы Молдир Акимжан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в прошлом году в Алматы заразился 281 школьник, в этом - уже 15 039. И в большинстве случаев заражение происходит в семьях - в 22%.

«Дети заражают взрослых, пожилых, для которых вирус особенно опасен. Также любые инфекции представляют угрозу для малышей до года. Поэтому если в семье есть маленький ребенок, желательно, чтобы все, кто его окружает, были привиты от COVID-19. Стоит понимать, что коронавирус нередко тяжело протекает у детей. С начала пандемии в мире скончались 9 тысяч детей», - сказала врач.

Педиатр добавила, что у детей постковидный синдром выражен так же, как и у взрослых. Во время заболевания у некоторых детей могут быть осложнения, например, мультисистемный воспалительный синдром, длительная повышенная температура.

Врач уверена, что чем больше людей вакцинированы, тем меньше шансов у вируса распространяться и мутировать. Дельта-вариант атакует детей чаще, чем исходный уханьский вирус.

М. Акимжан добавила, что очень важно привить детей с хроническими заболеваниями.

На сегодняшний день, по данным управления общественного здоровья, в Алматы вакцинированы 2947 подростков.