    20:52, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Почему в Актюбинской области высокий уровень детской смертности — ответ акима

    Аким Актюбинской области Асхат Шахаров в программе «Уәде» на телеканале Jibek Joly прокомментировал вопрос, почему в регионе увеличилось число смертей новорождённых, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Дияр Бексултанов

    — По каждому зарегистрированному случаю смерти ребёнка принимаются соответствующие меры. Поэтому назвать одну конкретную системную причину я не могу. В прошлом году, если я не ошибаюсь, было зафиксировано восемь случаев смерти новорождённых. В этом году мы активизировали работу с будущими матерями. Ранее женщин госпитализировали лишь за 2-3 дня до родов. Сейчас, если во время беременности выявляются какие-либо отклонения или возникает риск, женщину госпитализируют за месяц до родов. Мы ориентируемся на учреждения с восемью койками, — пояснил аким.

    По его словам, в регионе особое внимание уделяется цифровизации медицины.

    — Был открыт центр, который даёт консультации с помощью телемедицины и искусственного интеллекта. Благодаря применению ИИ показатель предварительного выявления заболеваний вырос на 34%, — отметил глава области.

    Согласно официальным данным Правительства, в первой половине 2025 года уровень детской смертности снизился на 22,7%. 

