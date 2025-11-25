Почему в Актюбинской области высокий уровень детской смертности — ответ акима

— По каждому зарегистрированному случаю смерти ребёнка принимаются соответствующие меры. Поэтому назвать одну конкретную системную причину я не могу. В прошлом году, если я не ошибаюсь, было зафиксировано восемь случаев смерти новорождённых. В этом году мы активизировали работу с будущими матерями. Ранее женщин госпитализировали лишь за 2-3 дня до родов. Сейчас, если во время беременности выявляются какие-либо отклонения или возникает риск, женщину госпитализируют за месяц до родов. Мы ориентируемся на учреждения с восемью койками, — пояснил аким.