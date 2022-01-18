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Почему вакцина Pfizer не доступна для казахстанцев на платной основе

18 Января 2022 18:27
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Почему вакцина Pfizer не доступна для казахстанцев на платной основе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на вопрос по поводу того, почему вакцина Pfizer все еще не доступна для населения на платной основе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Во-первых, Pfizer уже доступен. Вы знаете, что мы закупили более четырех млн доз. Поэтому на сегодня у нас есть конкретная категория людей, для которых это доступно. Это подростки от 12 до 18 лет, и беременные женщины, женщины в период лактации. Поэтому в этом плане вакцинация в Казахстане идет. Кроме этого, с учетом формирования коллективного иммунитета дополнительно дали возможность вакцинироваться лицам старше 60 лет - более миллиона населения. Это тоже, я думаю, есть конкретная доступность для людей», - отметил Ералы Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, что доступны на сегодня и другие виды вакцин, к примеру, Sinopharm, QazVac.

«Я думаю, по доступности сегодня вопрос на повестке дня не стоит. Кроме этого, на один млн доз Pfizer мы делаем заказ», - заявил заместитель Премьер-Министра.

«В отношении платности вопрос постоянно поднимается. Не раз уже на этот вопрос отвечали. Это позиция компании Pfizer. В принципе, принято решение на платной основе не продавать Pfizer. Pfizer? которую мы закупили сегодня? для определенного круга населения. Сегодня она доступна», - сказал Ералы Тугжанов.

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#Правительство РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Ералы Тугжанов  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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