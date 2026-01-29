РУ
    07:18, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Почему в Уральске до сих пор не построен полигон твердых бытовых отходов

    В Западно-Казахстанской области три мероприятия, предусмотренные дорожной картой в сфере экологии, до сих пор не выполнены, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как и где будут сортировать и утилизировать отходы в Шымкенте
    Фото: департамент экологии Шымкента

    Как сообщил руководитель департамента экологии Западно-Казахстанской области Мурат Ермеккалиев на брифинге в Региональной службе коммуникаций, срок действия дорожной карты по комплексному решению экологических проблем региона на 2021–2025 годы, утвержденной акимом области и министром экологии в октябре 2020 года, подошел к завершению.

    По словам Мурата Шымангалиевича, из 17 запланированных мероприятий 13 были выполнены. Среди них 9 мероприятий реализованы, а 4 находятся под постоянным контролем. Например, в рамках исполнения поручения Президента и в соответствии с региональным планом озеленения населенных пунктов и создания зеленых зон на 2021–2025 годы, в течение пяти лет планировалось высадить 722,8 тысячи деревьев в Уральске и районах области. На сегодняшний день этот план выполнен на 100,5% — высажено 726,8 тысячи деревьев.

    — Тем не менее, три мероприятия не были реализованы. В частности, строительство новых полигонов твердых бытовых отходов в Уральске и Аксае, а также рекультивация старых полигонов не начались. Кроме того, в Аксае не была проведена полная реконструкция очистных сооружений канализации, а в Уральске строительство сетей и сооружений оборотного водоснабжения ТОО «Батыс су арнасы» приостановлено. Основная причина задержек — недостаток финансирования.
    По данным местных исполнительных органов, для строительства нового полигона только в Уральске требуется порядка 20 миллиардов тенге. В бюджете региона таких средств нет, поэтому ведется поиск инвесторов для реализации этих проектов, — сказал М. Ермеккалиев.

    Кроме того, срок выполнения еще одного мероприятия был продлен до 2028 года. В соответствии с поручением Президента по посадке 56,6 миллиона деревьев в лесном фонде Западно-Казахстанской области, на сегодняшний день высажено 39 миллионов саженцев, что составляет 69% от запланированного объема. Работы в этом направлении продолжаются.

    Ранее сообщалось о потенциальной опасности для ближайшего села в связи с зажиганием газового факела на руднике в Западно-Казахстанской области.

    Уральск Дорожная карта Экология Западно-Казахстанская область Аксай
