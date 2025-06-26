Почему в Шымкенте не могут наладить сортировку мусора

В городе действует несколько перерабатывающих предприятий, однако полноценной системы раздельного сбора и сортировки отходов до сих пор не создано.

Как пояснил вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Жомарт Алиев в ответ на официальный запрос агентству Kazinform, в соответствии с экологическим законодательством, общее руководство в сфере охраны окружающей среды осуществляет министерство, тогда как развитие инфраструктуры по обращению с коммунальными отходами относится к компетенции местных исполнительных органов. В данном случае, акимата Шымкента. Именно на местные власти возложена ответственность за строительство полигонов, сортировочных и перерабатывающих предприятий.

Есть переработка — нет сортировки

На сегодняшний день в Шымкенте работают:

5 предприятий по переработке пластика (общая мощность — 4,3 тыс. тонн в год):

ТОО «Ас-Пик», ИП «Егамбердиев Эльмурат», ТОО «Мастер Люкс», ИП «Мирзаев Рустем», ТОО «Экопласт Ресайклинг»;

ТОО «Ас-Пик», ИП «Егамбердиев Эльмурат», ТОО «Мастер Люкс», ИП «Мирзаев Рустем», ТОО «Экопласт Ресайклинг»; 4 предприятия по переработке макулатуры (7 тыс. тонн в год):

ТОО «Baikra», ТОО «Бумпром», ИП Аблакимова Н.А., ТОО «Шымкент Кагазы»;

ТОО «Baikra», ТОО «Бумпром», ИП Аблакимова Н.А., ТОО «Шымкент Кагазы»; 1 предприятие по переработке стекла:

ТОО «Еврокристалл» (7,1 тыс. тонн в год);

ТОО «Еврокристалл» (7,1 тыс. тонн в год); 1 предприятие по переработке шин:

ТОО «ЭКО Шина» (6 тыс. тонн в год).

При кажущейся развитой перерабатывающей инфраструктуре, проблема кроется в отсутствии первичной сортировки отходов. Большая часть мусора по-прежнему вывозится на единственный городской полигон твердых бытовых отходов, который на сегодняшний день заполнен уже на 85%. Хотя полигон соответствует санитарным и экологическим требованиям, по сути он продолжает выполнять роль накопителя, а не звена полноценной перерабатывающей системы. Значительная доля перерабатываемых фракций просто захоранивается из-за отсутствия предварительной сортировки.

Рядом с полигоном располагается построенный за счет бюджета сортировочный завод, на строительство которого было потрачено свыше одного миллиарда тенге. Однако предприятие уже длительное время простаивает и требует капитального ремонта. Вопрос восстановления его работы находится в ведении владельца объекта.

Инвесторы приходят, но сортировка не решена

Пока простаивает существующий завод, власти объявили о планах строительства нового мусороперерабатывающего комплекса. Частный инвестор — компания Shanxi Construction Engineering, намерен вложить в проект 150 млн долларов США. Реализация проекта намечена на 2025–2027 годы. Через 10 лет частный партнер обязан передать все активы, включая завод по сортировке мусора, в государственные руки.

Однако даже с запуском нового завода проблема централизованной сортировки отходов останется нерешенной. В городе по-прежнему отсутствует раздельный сбор и полноценная линия сортировки, что ограничивает эффективность переработки и объемы вторичного использования отходов.

Меры поддержки

На государственном уровне предпринимаются шаги по поддержке отрасли переработки отходов. В марте 2024 года Правительство Казахстана утвердило программу льготного финансирования экологических проектов. Компании могут получить долгосрочные кредиты на срок от 3 до 15 лет под ставку 3% годовых через АО «Фонд развития промышленности», финансирование осуществляется за счёт средств утилизационного платежа.

В рамках этой программы в стране прорабатывается 63 проекта, из них два реализуются в Шымкенте:

расширение мощностей ТОО «ЭКО Шина» — объём переработки шин планируется увеличить с 6 до 10 тыс. тонн в год;

запуск нового комплекса ТОО «Эколайф Астана» по переработке до 10 тыс. тонн твёрдых бытовых отходов ежегодно.

Важно подчеркнуть, что оба проекта касаются переработки, но не решают проблему отсутствия централизованной системы сортировки мусора, без которой невозможно обеспечить полную эффективность переработки отходов в городе.

Напомним, в Казахстане функционируют 2 973 полигона ТБО, при этом только 608 из них оформлены в соответствии с установленными проектными и разрешительными требованиями. Основная часть полигонов заполнена и подлежит рекультивации.