НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему в сферу сельского хозяйства Казахстана привлекаются гастарбайтеры, тогда как в Казахстане немало безработных. На этот вопрос ответил председатель Комитета миграционной службы МВД РК Сабыржан Сейтжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь проблема больше не в нехватке рабочей силы, а в том, что у наших граждан нет желания заниматься такой работой и на такую зарплату. Однако у нас есть и безработные граждане, но они не идут работать на низкую зарплату, а граждане Узбекистана соглашаются, вот в этом вся проблема», - сказал Сабыржан Сейтжанов.

Ранее сообщалось, что семь тысяч человек без гражданства зарегистрированы в Казахстане

Региональный советник по вопросам безгражданства представительства УВКБ ООН по Центральной Азии Роман Марин отметил, что COVID-19 усугубил трудности и несправедливости, с которыми сталкиваются лица без гражданства.

«COVID-19 усугубил трудности и несправедливости с которыми сталкиваются лица без гражданства, потому что без правовой идентичности многие лица без гражданства не имеют доступ или не охвачены услугами в области здравоохранения и социальной защиты», - сказал Роман Марин.

Было отмечено, что Министерством внутренних дел совместно с НПО с 24 сентября прошлого года проводится идентификационная кампании по выявлению и документированию лиц, проживающих на территории Республики Казахстан без документов, удостоверяющих личность.