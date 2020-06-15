Почему в Казахстане отказались от проведения ЕНТ на стадионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему в Министерстве образования и науки отказались от проведения ЕНТ на стадионах, рассказал директор Национального центра тестирования МОН РК Дидар Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос проведения ЕНТ на стадионах мы рассматривали. Однако в результате изучения выяснили, что в случае проведения ЕНТ на стадионе в один день собиралось бы 500-600 человек, а в маленькой аудитории мы будем собирать по 25-15 человек»,- сказал Дидар Смагулов, отвечая на вопросы в ходе брифинга в СЦК.

Как пояснил спикер, было принято решение, что в аудитории проводить ЕНТ безопаснее с эпидемиологической точки зрения.

«Мы будем заполнять аудитории лишь на 50%, поэтому нельзя говорить, что здесь риски выше», - добавил Дидар Смагулов.



