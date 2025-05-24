Почему в Казахстане не развито фехтование, рассказал известный спортсмен Руслан Курбанов

- Руслан, каковы Ваши впечатления от завоевания «серебра» Гран-при в Колумбии? Насколько довольны результатом?

- Очень доволен. Это моя первая медаль на Гран-при, и сразу серебро. Очень много положительных эмоций. Была проделана большая работа с новым тренером. И это только первые плоды совместной работы, чем я очень доволен – значит, мы идем в правильно направлении, что дает дополнительные силы и мотивацию.

Фото: Федерация фехтования РК

- Вы в фехтовании с 12 лет. Что держит Вас в спорте до сих пор — страсть, дисциплина или амбиции?

- Верно, в спорте я более 20 лет. Держит меня в спорте удовольствие. И главный момент, это, наверное, моя цель, которую я еще не достиг – это олимпийская медаль.

- Считаете ли Вы, что фехтование в стране развито не так хорошо, как другие виды спорта, являясь не массовым видом?

- Действительно, оно не развито на том уровне, на котором бы хотелось. Это обусловлено сразу рядом нескольких факторов. Во-первых, это вид спорта, который не настолько популяризирован в стране. Фехтование в Казахстане не укоренено в народной культуре, как, например, во Франции, Италии или Венгрии, где этот вид спорта имеет многовековую историю. В этих странах дети начинают заниматься фехтованием с трёх-четырёх лет, и оно воспринимается как часть национального спортивного и культурного наследия.

Вторая причина - отсутствие определённых ресурсов, которые необходимы для развития любого вида спорта. Например, техническое оснащение - залы. Их сейчас не так много по Казахстану. Хотелось бы, чтобы их становилось больше, тем самым давая возможность для молодых и подрастающих спортсменов, атлетов приходить в зал и оттачивать своё мастерство.

Следующая причина связана с количеством и качеством тренеров, которые сейчас существуют. Здесь мы находимся, наверное, на зачаточном этапе, когда формируется пул этих тренеров. И искренне верим, что при комбинации вот этих двух факторов будет мощный толчок развития.

Ну и последнее, наверное, это медиа поддержка. Хочется, чтобы еще больше людей узнавали этот вид спорта и его особенности через традиционные каналы коммуникации.

Фото: Федерация фехтования РК

В целом, можно отметить, что за последнее время, начиная с подготовки к Токио, спортсмены ощутили колоссальную поддержку, поскольку значительно изменились и условия труда спортсменов. Если раньше ездили только сборники, которые формируют команду из четырёх человек, то сейчас, например, на сборах в Париже их порядка десяти человек, и это уже молодой состав, он может выходить далеко за рамки казахстанского соперничества и пробовать свои силы в конкурентной борьбе на мировой арене. Это ребята, которые могут через какое-то время составить здоровую конкуренцию основной сборной команде, что тоже развивает фехтование.

Фото: Федерация фехтования РК

- Были ли моменты, когда хотелось всё бросить? Что останавливало Вас?

- Очень часто посещают мысли все бросить и остановиться. Иногда бывают мысли, что, может быть, это вообще «не мое», особенно, когда идет серия проигрышей. В 18 лет было и в 16 лет, и в 25, в 30, и даже скажу честно, после Парижа была такая мысль. Но вперед меня подталкивает только Олимпийская медаль, что есть моя самая главная мотивация. Потому что все медали у меня уже есть – Гран-при, Кубки мира, чемпионаты мира, Азиатские игры, чемпионат Азии и другие.

Фото: Федерация фехтования РК

- Есть ли у Вас ритуалы перед боем: приметы, традиции?

- Я стараюсь в последнее время сильно не обращать внимание на это. Но есть простые и базовые принципы. Самое главное хорошо подготовиться к старту – хорошо питаться, высыпаться, находить позитивные моменты во всем, даже когда что-то не получается.

- Как выглядит обычный день Руслана Курбанова вне сезона?

- Если описать идеальный день – с утра плотный хороший завтрак. Потом поход в горы, они меня очень сильно заряжают, физически и эмоционально, после них я совсем другой человек. Либо другая физическая активность – уличные тренажеры, спортивная площадка, пробежка, чтобы держать себя в форме. И самое главное – проводить максимальное время с семьей и близкими. Так как мы постоянно на сборах, в разъездах на соревнованиях, поэтому не всегда получается видеться с родственниками и друзьями. Поэтому больше времени стараюсь уделить семье.

- Какая Ваша главная цель на ближайший год?

- Главная цель на этот год — это чемпионат Азии, который будет проходить в июне на Бали, и чемпионат мира, который состоится в июле в Тбилиси. Моя главная цель — это максимально высокий результат на этих соревнованиях.

Фото: Федерация фехтования РК

- Вы рассматриваете карьеру тренера или спортивного функционера после завершения карьеры?

- После завершения карьеры хотелось бы остаться в спорте, применять большой багаж знаний и опыта, передавать его и быть полезным для общества, достигая больших высот.

- Расскажите о людях, которые Вас поддерживают.

- Классный вопрос, так как очень много людей поддерживают меня. В особенности – моя жена, которая всегда переживает за меня. Она мой главный фанат. Также, конечно, семья – родители, родственники, друзья, тренеры, руководство, врачи и массажисты. Благодаря им появляется мотивация, потому что мы же не только выигрываем, но и проигрываем. Близкие поддерживают меня и дают толчок вперед.

Напомним, что ранее казахстанский спортсмен завоевал «серебро» Гран-при по фехтованию на шпаге в Колумбии.



