Почему в Казахстане не будут строить четвертый НПЗ

Министерство энергетики РК опубликовало Концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан на 2024-2050 годы, в котором ведомство объясняет, почему целесообразнее расширить действующие НПЗ, чем строить новый, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно аналитикам компании IHS Markit, целесообразнее расширение Шымкентского, Павлодарского и Атырауского НПЗ вместо строительства нового нефтеперерабатывающего завода.

- Расширение действующих НПЗ является более целесообразным по ряду причин, в том числе наиболее густонаселенными регионами и, следовательно, имеющих наибольший спрос на нефтепродукты, являются южные регионы Казахстана и регионы Центральной, Южной и Юго-Западной Азии, – говорится в Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан на 2024-2050 годы.



В Министерстве энергетики добавили, что у действующих НПЗ уже есть квалифицированные кадры с опытом модернизации и пуско-наладки новых объектов, развитая инфраструктура, включающая нефтепроводы, железнодорожные и автомобильные дороги для поставки нового оборудования и материалов в случае расширения и отгрузки большего объема нефтепродуктов, эстакады подачи и источники энергоресурсов.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что планируются работы по расширению действующих нефтеперерабатывающих заводов, что увеличит объемы производства нефтепродуктов в Казахстане. По его словам, реализация данных проектов позволит на 100% обеспечить растущую потребность внутреннего рынка в ГСМ, а также экспортировать нефтепродукты в соседние страны.



