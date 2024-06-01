РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:16, 31 Май 2024 | GMT +6

    Почему в Казахстане не будут строить четвертый НПЗ

    Шымкентский НПЗ
    Фото: пресс-служба Минэнерго РК

    Министерство энергетики РК опубликовало Концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан на 2024-2050 годы, в котором ведомство объясняет, почему целесообразнее расширить действующие НПЗ, чем строить новый, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно аналитикам компании IHS Markit, целесообразнее расширение Шымкентского, Павлодарского и Атырауского НПЗ вместо строительства нового нефтеперерабатывающего завода. 

    - Расширение действующих НПЗ является более целесообразным по ряду причин, в том числе наиболее густонаселенными регионами и, следовательно, имеющих наибольший спрос на нефтепродукты, являются южные регионы Казахстана и регионы Центральной, Южной и Юго-Западной Азии, – говорится в Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан на 2024-2050 годы.

    В Министерстве энергетики добавили, что у действующих НПЗ уже есть квалифицированные кадры с опытом модернизации и пуско-наладки новых объектов, развитая инфраструктура, включающая нефтепроводы, железнодорожные и автомобильные дороги для поставки нового оборудования и материалов в случае расширения и отгрузки большего объема нефтепродуктов, эстакады подачи и источники энергоресурсов.

    Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что планируются работы по расширению действующих нефтеперерабатывающих заводов, что увеличит объемы производства нефтепродуктов в Казахстане. По его словам, реализация данных проектов позволит на 100% обеспечить растущую потребность внутреннего рынка в ГСМ, а также экспортировать нефтепродукты в соседние страны.

    Теги:
    Нефть/газ Минэнерго РК Энергетика НПЗ Нефть
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!