Почему в Казахстане не было значимых геологических открытий – интервью с депутатом

В сентябрьском Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание геологоразведке. Президент заявил, что в стране долгое время не было значимых геологических открытий. Почему при наличии богатых ресурсов и недр не были сделаны открытия? Этот вопрос мы задали мажилисмену Дюсенбаю Турганову, который на данный момент работает над внесением изменений и дополнений в Кодекс «О недрах и недропользовании». Депутат также рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о главных нормах Закона и ответил, что в корне изменится после внесенных поправок.

Представляете в каком упадке находится геологическая отрасль?

Совсем недавно состоялось важное историческое событие в геологоразведке – первый съезд геологов Казахстана. За тридцать лет корифеи геологии впервые собрались на собрании и обсудили важные вопросы развития отрасли.

«Представляете, в каком упадке находится геологическая отрасль», - начал нашу беседу мажилисмен.

Прошедший Съезд геологов словно придал новый импульс развитию отрасли. По словам депутата Дюсенбая Турганова, в ходе собрания был подписан важный документ. Меморандум о взаимопонимании между британской геологической службой управления исследований и инноваций Великобритании и казахстанской национальной геологической службой.

- То есть, казахстанские геологи будут обмениваться опытом с зарубежными коллегами по внедрению передовых технологий в области геологии, региональным геологическим исследованиям, созданию геологической базы и карт. Понятное дело, оно повлияет на развитие геологии в целом. Обсуждались многие вопросы. По увеличению геологических исследований, вопросы создания международного центра лучших практик. В приоритет ставятся достижения экологического и энергетического секторов, - отметил депутат.

Почему не было значимых геологических открытий?

Прошедший Съезд геологов словно обозначил дальнейшую стратегию развития этой отрасли, в которой, как выяснилось, немало насущных проблем. Дюсенбай Турганов ответил, почему за все эти годы не было значимых геологических открытий.

- Во-первых, действовал мораторий на право недропользования. Заморозили на 3-4 года. Разрабатывался новый Кодекс о недрах в 2016-2017 годах. Цены на нефть прыгали. Это риски, которые были не совсем удобны для недропользователей. В последнее время мы говорим о политике низкой углеродности. Наверное, и это повлияло. Самое главное – большие затраты на геологоразведочные работы. Допустим, есть крупные месторождения на глубине 4,5 тысячи метров или на море. Эти работы по своим затратам обходятся в десятки раз дороже по сравнению с традиционными. Также трудно привлечь заимствованные средства, потому что в геологоразведке большие риски. Мне приводили такую статистику, что из десяти скважин только три в среднем могут дать результат. Вероятность нахождения полезных ископаемых составляет всего лишь 20-30%. Эти вещи повлияли на то, что в последние годы очень мало таких новых открытий. Недропользование - финансово емкая и затратная, очень рисковая отрасль. Поэтому банковский сектор очень слабо идет на такие проекты. То есть, не дают займы, так как большие риски. Кредитные средства неохотно вовлекаются в отрасль, - рассказал депутат.

Тем не менее, по словам Д. Турганова, ожидается, что после внесения поправок в Кодекс «О недрах и недропользовании» отрасль геологоразведки станет более инвестиционно-привлекательной.

- Наша минеральная база будет расширяться, если будем инвестировать в геологоразведку. Мы до сих пор работаем на основе базы, которая была создана еще в советское время. Поэтому сейчас есть реальные подвижки. Думаю, у отрасли хорошая перспектива в будущем. Те риски, о которых говорил, постепенно будут исключаться. В отрасль будут вливаться инвестиции. Для недропользователей раньше создавались препоны. Требовалась куча документов. Их сейчас сократили. Если он сдал документы, в течение трех дней может исправить и заново подать, если есть ошибки. Раньше действовали неэффективные повторные экспертизы. Законопроектом эти вещи исключаются. Административные процедуры по срокам, порядку проведения тоже сократили в два раза - со 120 до 50 дней. Постепенно отрасль будет становиться более доступной. Для участия в конкурсе облегчаются условия. Самое главное – в отрасли восторжествует справедливость. Будет исключен субъективизм в подведении итогов. Президент говорил о необходимости завершения процесса цифровизации отрасли для облечения процедур и обеспечения прозрачности. Тогда будет объективность. Такие шаги мы должны принять, - отметил Д. Турганов.

В приоритете – недропользователи, которые уже вложили средства в геологическое изучение недр

По мнению депутата, приоритетную возможность нужно дать тем недропользователям, которые уже вложили средства в геологическое изучение недр.

- Они потратили время, ресурсы, выявили перспективный участок, отдали геологическую информацию компетентным органам, которые проводят тендер, и он на общих условиях участвует в этом же тендере. Наряду с ним участвуют и другие, кто вообще не принимал участие в геологоразведке. Здесь приоритетное право, механизм должен быть за тем недропользователем, который на этой территории уже изучал, сдал всю геологическую информацию. В сентябрьском Послании Президент также дал четкое поручение Правительству о том, чтобы они разработали новый пакет документов, который даст импульс развитию геологоразведочных работ по твердым полезным ископаемым. Правительство разрабатывает этот пакет. Ожидаем, что до конца года документ поступит в Мажилис. Там тоже будут льготы и преференции для геологоразведочной отрасли, - поделился депутат.

О возрождении старых месторождений

Еще одно новшество Кодекса, в который вносятся поправки – привлечение средств в истощаемые, трудноизвлекаемые месторождения, которые были открыты в прошлом веке.

Депутаты также намерены заняться возрождением старых месторождений.

- На старых месторождениях остались поселки, там живут люди. Социальная нагрузка на нефтяные компании высокая. Добычи мало, а работники остались. Там надо содержать инфраструктуру. Если оживят старые месторождения, тогда можно реанимировать и создать около 8 тысяч рабочих мест. Прогноз дает Минэнерго. Думаю, этот законопроект позволит оживить нашу геологоразведку, истощаемые старые месторождения, - добавил мажилисмен.

Отказаться, если нет перспективы

Также недропользователь может отказаться от геологоразведочных работ, если там нет перспективы.

- К примеру, недропользователь в течение шести лет ведет поисковые работы. Но за первые три года сейсморазведки он видит, что там бесперспективно. Он говорит, что ему не перспективно вкладываться в эту отрасль, бурить, закапывать средства. Так он отказывается от этой работы и возвращает территорию обратно без штрафа. Мы предусмотрели эту норму в законопроекте. По старой версии закона недропользователь должен был в течение шести лет бурить, проводить работу вне зависимости от того, обнаружил ли он там находку или нет. Зачем попусту бурить, если сейсморазведка показала, что там ничего нет? Тем не менее, боясь этих штрафов, бурит. Поэтому от этой нормы отходим. Недропользователь может подать заявку, отказаться от территории и сдать. Это нормально. Никто не страдает. По итогам сейсморазведки в течение трех лет он может сказать, что сдает территорию и тогда штрафов не будет, - отметил депутат.

Кроме того, если недропользователю не хватает времени на завершение работы, он может получить дополнительное время.

- Однако это дополнительное время дается не просто так. Этот объем дополнительных инвестобязательств он продлевает в своей геологоразведочной поисковой работе. Раньше этого не было. Такие проблемы возникали. Сейчас дается возможность добить до конца недоделанную работу. Все эти меры очень хорошо повлияют на инвестиционную привлекательность отрасли. За прошлый год в эту отрасль было привлечено порядка 137 млрд тенге инвестиций. По прогнозам экспертов ежегодно будут привлекаться инвестиции в геологоразведку в сумме 200 млрд тенге, - отметил Д. Турганов.

Геологические запасы Казахстана по нефти и углеводородам могут увеличиться до 1 млрд тонн

По словам депутата, ресурсы, геологические запасы по углеводородам Казахстана, которые к 2045 году могут быть вовлечены в разработку, составляют до 1 млрд тонн. Из них до 60 млн тонн можно увеличить добычу по истощаемым месторождениям, где наблюдается обводненность, высоковязкость.

Отметим, что проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования сферы недропользования приняли во первом чтении. Тем не менее, законотворческий процесс непрерывный. Поэтому все еще поступают предложения и поправки. По словам депутата, до второго чтения все поправки доработают и до конца года отправят на подпись Президента.