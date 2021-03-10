Почему в Алматы идет рост заболеваемости КВИ – комментарий эпидемиолога

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Причины роста заболеваемости коронавирусом назвали эпидемиологи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы ухудшается эпидемиологическая ситуация. Причины такой ситуации объяснила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова.

«Причинами роста КВИ в марте месяце являются: увеличение социальных контактов городского и миграции пригородного населения с потеплением погоды, заразились на объектах торговли 22%, в общественном транспорте 18%», - сказала на брифинге Асель Калыкова.

Также она отметила о цепной передаче инфекции заразившихся в общественном транспорте и общественных местах членам семьи (33% заразились в семьях); у величение семейных мероприятий – 3% (ранее – 0,2%); у величение контактов с началом учебы с 1 по 5 классы в школах, увеличение заболеваемости детей до 14 лет на 22,4% - со 138 до 169 случаев за последние 7 дней; ч астые нарушения режима самоизоляции гражданами с положительными ПЦР-тестами, бессимптомные и легкие формы КВИ.