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    12:43, 10 Март 2021 | GMT +6

    Почему в Алматы идет рост заболеваемости КВИ – комментарий эпидемиолога

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Причины роста заболеваемости коронавирусом назвали эпидемиологи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Алматы ухудшается эпидемиологическая ситуация. Причины такой ситуации объяснила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова.

    «Причинами роста КВИ в марте месяце являются: увеличение социальных контактов городского и миграции пригородного населения с потеплением погоды, заразились на объектах торговли 22%, в общественном транспорте 18%», - сказала на брифинге Асель Калыкова.

    Также она отметила о цепной передаче инфекции заразившихся в общественном транспорте и общественных местах членам семьи (33% заразились в семьях); у величение семейных мероприятий – 3% (ранее – 0,2%); у величение контактов с началом учебы с 1 по 5 классы в школах, увеличение заболеваемости детей до 14 лет на 22,4% - со 138 до 169 случаев за последние 7 дней; ч астые нарушения режима самоизоляции гражданами с положительными ПЦР-тестами, бессимптомные и легкие формы КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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