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Почему в Алматы и Нур-Султане не дают земли под ИЖС

17 Октября 2019 13:18
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Почему в Алматы и Нур-Султане не дают земли под ИЖС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему граждане не могут получить участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ответили в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно Земельному кодексу, каждый гражданин имеет право на получение земельного участка для индивидуального строительства. Однако получение участка земли затруднительно, ввиду отсутствия подготовленных площадок с подведенной инфраструктурой (сети водо- и электроснабжения). Очереди существует во всех регионах страны. К примеру, в Актобе – 137 тыс. человек, Таразе – 69,2 тыс. человек, в Кокшетау – 13,5 тыс. человек», - рассказала руководитель департамента превенции Антикоррупционной службы Анар Жарова в ходе брифинга в ведомстве.

В целом по республике количество очередников составляет порядка 1,5 млн. человек, из которых ежегодно предоставляются участки в среднем лишь 10 тысячам очередников.

«В городах Нур-Султан и Алматы вообще не предоставляются земельные участки, так как в соответствии с Генеральным планом отсутствует возможность обеспечения граждан земельными участками. При этом, на различных сайтах есть множество объявлений о продаже земельных участков, в том числе подходящих под ИЖС. То есть, граждане, получившие земельные участки, их не осваивают и не используют по назначению», - отметила Анар Жарова.

Другими причинами очередности и коррупционных рисков, по ее словам, являются систематические нарушения процедурных вопросов по рассмотрению обращений граждан.

«В ходе анализа выявлены факты несоблюдения сроков рассмотрения обращений, которые доходят до 3-х месяцев и более. В результате весь процесс получения гражданами земельного участка занимает 50 рабочих дней – это тоже неоправданно долго. Такие случаи выявлены повсеместно, только в Шымкенте установлено 120 фактов таких фактов.

Напомним, ранее в Агентстве РК по противодействию коррупции рассказали о коррупционных правонарушениях в сфере земельных отношений.

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Ключевые слова: Строительство,
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Акбота Кузекбай

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