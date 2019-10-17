Почему в Алматы и Нур-Султане не дают земли под ИЖС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему граждане не могут получить участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ответили в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Земельному кодексу, каждый гражданин имеет право на получение земельного участка для индивидуального строительства. Однако получение участка земли затруднительно, ввиду отсутствия подготовленных площадок с подведенной инфраструктурой (сети водо- и электроснабжения). Очереди существует во всех регионах страны. К примеру, в Актобе – 137 тыс. человек, Таразе – 69,2 тыс. человек, в Кокшетау – 13,5 тыс. человек», - рассказала руководитель департамента превенции Антикоррупционной службы Анар Жарова в ходе брифинга в ведомстве.

В целом по республике количество очередников составляет порядка 1,5 млн. человек, из которых ежегодно предоставляются участки в среднем лишь 10 тысячам очередников.

«В городах Нур-Султан и Алматы вообще не предоставляются земельные участки, так как в соответствии с Генеральным планом отсутствует возможность обеспечения граждан земельными участками. При этом, на различных сайтах есть множество объявлений о продаже земельных участков, в том числе подходящих под ИЖС. То есть, граждане, получившие земельные участки, их не осваивают и не используют по назначению», - отметила Анар Жарова.

Другими причинами очередности и коррупционных рисков, по ее словам, являются систематические нарушения процедурных вопросов по рассмотрению обращений граждан.

«В ходе анализа выявлены факты несоблюдения сроков рассмотрения обращений, которые доходят до 3-х месяцев и более. В результате весь процесс получения гражданами земельного участка занимает 50 рабочих дней – это тоже неоправданно долго. Такие случаи выявлены повсеместно, только в Шымкенте установлено 120 фактов таких фактов.

Напомним, ранее в Агентстве РК по противодействию коррупции рассказали о коррупционных правонарушениях в сфере земельных отношений.