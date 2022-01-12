Почему ухудшается эпидситуация: Ерлан Киясов ответил на актуальные вопросы об «омикроне»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как работали медицинские работники на фоне последних событий в Казахстане, также чем опасен «омикрон» и могут ли ввести какие-либо ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, рассказал вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов в интервью МИА «Казинформ».

- Как работали врачи в период последних событий в Казахстане?

- Вместе со всеми казахстанцами мы очень сильно переживаем из-за произошедших трагических событий и приносим соболезнование родным и близким пострадавшим от террористических действий. Несмотря на принятые меры по урегулированию ситуации мирным путем, имели место факты вооруженного нападения на административные учреждения, в том числе медицинские организации и медицинских работников, повреждение автотранспортных средств во время оказания скорой медицинской помощи.

Министерством здравоохранения был организован оперативный штаб с круглосуточным режимом работы, приняты все меры для обеспечения оперативного решения вопросов и оказания своевременной медицинской помощи населению. Следует отметить, что в такой тяжелой ситуации медицинскими работниками несмотря ни на что продолжалась оказываться медицинская помощь населению.

Выполняя свой профессиональный долг, мы всецело поддерживаем принятые меры Президентом РК Касым-Жомарт Кемелевичем Токаевым по стабилизации ситуации в стране.

- Чем опасен новый штамм вируса КВИ «Омикрон»?

- Специалисты со всего мира отмечают высокую скорость распространения нового штамма «Омикрон». Для сравнения заразность у нового вируса в 5 раз выше чем у «дельта» штамма.

По данным ВОЗ, число случаев заражения новым штаммом удваивается каждые 2–3 дня, при такой скорости распространения обстановка с COVID в мире через неделю может ухудшится в 8 раз, а через две недели – в 40 раз.

На сегодняшний день в мире отмечается высокий рост заболеваемости коронавирусной инфекции, зарегистрировано более 275 млн. случаев КВИ, за сутки регистрируется более 500 тысяч случаев, умерло более 5,3 млн. человек. На сегодняшний день вирус «Омикрон» выявлен в 126 странах мира.

Так, за последние 14 дней наибольший прирост заболеваемости отмечен в Дании, где заболеваемость выросла более чем на 70%, в Италии, Швеции - на 50%, во Франции, Великобритании - на 40%, в Норвегии, Португалии - более 30%.

- Как новый штамм коронавируса повлиял на заболеваемость в Казахстане?

- В Казахстане отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, с начала 2022 года зарегистрировано более 16 000 подтвержденных случаев COVID-19.

За последние сутки в РК зарегистрировано 4 810 случаев КВИ+ и 79 случаев КВИ-. При этом 77% суточной заболеваемости приходится на 4 региона: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атыраускую область.

Согласно матрице по оценке эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции республика и 4 данных региона находятся в красной зоне, 6 регионов в желтой зоне - это Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская и Павлодарская, области, остальные 7 в зеленой.

За последние 7 дней рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается во всех регионах, что связано с циркуляцией нового штамма «Омикрон».

- Как защититься от «Омикрона»?

- По сравнению с другими видами коронавирусной инфекции, вариант «Омикрон» поражает самую активную группу населения лиц в возрасте 20-30 лет, также отмечен риск повторного заражения КВИ.

Быстрому распространению коронавирусной инфекции в том, числе новому штамму КВИ «Омикрон» способствует возросшее количество международных поездок и увеличение коммуникационных процессов в обществе. Прошедшие новогодние праздники и последние события в Казахстане, несомненно оказали влияние на рост заболеваемости, и сейчас на фоне циркуляции вируса «Омикрон» мы наблюдаем резкий подъем заболеваемости в Казахстане.

Клиническими проявлениями являются усталость, головная боль, повышение температуры тела.

В настоящее время ВОЗ проводятся исследования по изучению тяжести течения заболевания, клинических проявлений и эффективности вакцин.

На сегодняшний день вакцинация против КВИ признана единственной альтернативой самоизоляции и карантину во всем мире. Сегодня важно достичь необходимого уровня коллективного иммунитета для предотвращения появления и распространения новых штаммов КВИ.

На сегодня в целом по республике первым компонентом привито более 9 млн человек, что составляет 79,2% от общего числа подлежащих, вторым компонентом – 8,5 млн человек, охват составляет – 75,1%.

Кроме того, в целях обеспечения доступа к вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин министерством закуплено 4 млн. 230 тысяч доз вакцины «Comirnaty» компании «Pfizer». Вакциной «Comirnaty» компании «Pfizer» первым компонентом привито 367 578 человек, вторым компонентом привито 157 210 человек.

Ревакцинацией на сегодняшний день охвачено почти 600 тысяч человек. Планируется также, начать ревакцинацию лиц старше 60 лет вакциной «Comirnaty» компании «Pfizer».

Своевременно проведенная иммунизация способна защитить от тяжелых последствий заболевания коронавирусной инфекцией либо способствует более легкому течению болезни.

- Какие ограничения в связи с новым штаммом коронавируса вводятся за рубежом?

- В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, во многих странах принимаются строгие ограничительные меры.

Такой прогноз сделал спецпредставитель ВОЗ. В США более одного миллиона 130 тысяч новых случаев за сутки, это абсолютный максимум с начала пандемии.

Ограничения в странах ужесточают. В Австрии с сегодняшнего дня на улице обязательно носить маски, если невозможно соблюдать безопасную дистанцию в два метра. Вход в непродовольственные магазины будет разрешен при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесённом заболевании. Новые правила въезда в Индию. Теперь всех, кто прибыл в страну, ждет недельный домашний карантин и несколько ПЦР-тестов.

Как и во всем мире в Казахстане также планируется введение дополнительных мер предосторожности, в регионах с наиболее высоким уровнем заболеваемости. Так, в рамках проекта Ashyq планируется введение дополнительных ограничительных мер, согласно алгоритма.

В целях не допущения ввоза коронавирусной инфекции из-за рубежа, при прибытии будет введено наличие обязательной справки с отрицательным результатом ПЦР тестирования до 72 часов с момента забора образца.

- Какие профилактические меры необходимо соблюдать казахстанцам, чтобы не заболеть?

- Учитывая постоянную мутацию коронавирусной инфекции, а также высокую распространенность варианта штамма КВИ «Омикрон», н аступивший эпидемиологический сезон, зимнее время - период, характеризующийся ростом острых респираторных вирусных заболеваний, к аждому человеку необходимо относиться к ситуации с максимальной ответственностью, сделать все, чтобы не заразиться и не заразить других. Отказаться от посещения мест массового скопления населения, не проводить и не посещать коллективные мероприятия. На рабочих местах соблюдать требования по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и соблюдению правил личной гигиены, частому проветриванию помещений. Воздержитесь от посещения родственников и приема гостей дома. Не допускайте переохлаждения организма, при появлении первых признаков коронавирусной инфекции, оставайтесь дома и обратитесь за медицинской помощью.

Не подвергайте опасности родных и близких из групп риска, для общения используйте современные дистанционные средства связи.

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