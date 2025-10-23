Почему участок республиканской дороги в ЗКО в ямах и ухабах

Невозможно проехать по разбитой дороге

Участок длиной 17 километров, который начинается в селе Чапаево, административном центре Акжайыкского района находится в таком плачевном состоянии, что не выдерживает никакой критики.

Известно, что дорога Чапаево — Жалпактал продолжается дорогой, ведущей в Казталовку, а также в отдаленные Бокейординский и Жанибекский районы.

Хотя дороги Казталово — Жанибек — граница Российской Федерации и Казталовка — Онеге — Бисен — Сайхин были построены относительно недавно, упомянутый участок длиной в 17 километров превратился в ухабистую, разбитую дорогу еще несколько лет назад.

Как сообщил юрист и член Общественного совета Западно-Казахстанской области Бауржан Ахметжан, в этом году летом компания «КазАвтоЖол» провела конкурс государственных закупок на выполнение ремонта участка дороги Чапаев — Жалпактал длиной 17 километров.

Хотя победителем тендера стало ТОО «АСФА», оно не выполнило свои обязательства по контракту в полном объеме.

— Руководитель ТОО «АСФА» Иван Енюгин ранее был депутатом областного маслихата. Он давно участвует в тендерах на строительство дорог. За последние годы, с 2023 по 2025 годы, он заключил контракты на сумму 4,8 миллиарда тенге, из которых 2,6 миллиарда приходится на ремонт участка дороги Чапаево — Жалпаутал длиной 17 километров. Компания «КазАвтоЖол» пыталась расторгнуть контракт и передать работы другому подрядчику, но «АСФА» подала в суд и препятствует этому процессу. В результате средний ремонт дороги до сих пор не начался, — рассказывает Бауржан Ахметжан.

Фото Бауыржан Ахметжанның жеке мұрағатынан

Как долго продлится судебное разбирательство с подрядчиком?

По словам директора филиала АО «КазАвтоЖол» в Западно-Казахстанской области Асылбека Мардана, участок дороги Чапаево — Жалпактал — Казталовка — граница Российской Федерации относится к третьей технической категории.

Он объяснил, что при подготовке проекта для прохождения независимой экспертизы в Национальном центре качества дорожных активов было учтено значительное проседание дорожного полотна и появление глубоких выбоин.

Поэтому проект предусматривает проведение работ по холодному ресайклингу с добавлением нового материала толщиной до 15 сантиметров, а также укладку крупнозернистого асфальтобетона толщиной до 6 сантиметров на нижний слой и мастичного горячего асфальтобетона толщиной до 5 сантиметров на верхний слой.

15 июля этого года на портале государственных закупок был объявлен конкурс на выполнение среднего ремонта участка дороги длиной 0-17 километров Чапаево — Жалпактал — Казталовка — граница Российской Федерации.

По итогам протокола от 31 июля 2025 года победителем конкурса признано ТОО «АСФА», контракт был подписан 14 августа.

— В соответствии с условиями контракта, подрядчик должен был предоставить банковскую гарантию в течение десяти рабочих дней с момента заключения договора. Однако это требование выполнено не было. 28–29 августа подрядчик подал в специализированный межрайонный экономический суд Западно-Казахстанской области иск о расторжении контракта. 2 сентября суд вынес решение о временной приостановке действия контракта на основании обеспечительных мер. На это решение филиал подал частную жалобу. 15 сентября по ходатайству филиала действие постановления суда от 2 сентября было отменено. В настоящее время иск рассматривается в специализированном межрайонном экономическом суде ЗКО, — пояснил Асылбек Мардан.

Директор филиала отметил, что реализация данного проекта была запланирована на текущий год, однако в связи с судебными разбирательствами работы были перенесены на 2026 год.

Директор ТОО «АСФА» Иван Енюгин заявил, что в настоящее время идет судебное разбирательство, и он не может ничего комментировать по этому поводу.

Какие требования выдвигают жители?

Таким образом, ремонт участка дороги длиной 0-17 километров Чапаево — Жалпактал — Казталовка — граница РФ, ставший предметом горячих споров среди жителей Западно-Казахстанской области, отложен на неопределенный срок.

Как сообщил пресс-секретарь департамента полиции ЗКО Нуржан Куангалиев, за девять месяцев этого года на участке дороги Чапаево — Жалпактал произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли три человека и 27 получили различные травмы.

— Моя родина — село Бисен Бокейординского района, поэтому мне часто приходится пользоваться этой дорогой. Когда едешь, примерно за двадцать километров до села Чапаево приходится вынужденно снижать скорость из-за многочисленных ям и выбоин. Иногда машина задевает эти выбоины снизу и ломается. Приходится искать запасные части, ремонтировать автомобиль, нести дополнительные расходы. Это не единичное происшествие, а ситуация, которая продолжается уже много лет. Поэтому давно пора привести в порядок эти 17 километров дороги. Это показывает низкую степень ответственности со стороны соответствующих организаций, — рассказывает водитель Жаркын Магзомов.

