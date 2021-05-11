РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:39, 11 Май 2021 | GMT +6

    Почему у вакцины от коронавируса разные побочные эффекты

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Почему у вакцины от коронавируса разные побочные эффекты объяснил президент Академии профилактической медицины Казахстана, американский профессор Алмаз Шарман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Алмаз Шарман на брифинге в РСК отметил, что после прививки может наблюдаться повышенная температура, мышечная боль в плече, боль в животе.

    «Они обычно проходят в течение 24-36 часов. Для этого существуют хорошие методы, важно преодолеть. Вакцина предназначена для того, чтобы натренировать иммунную систему, чтобы она эффективно боролась против реального коронавируса, в случае если он на самом деле вторгнется в организм. Это как тренировка мышцы: обычно, когда мы не натренированные и после интенсивной физической нагрузки у нас на следующий день болят мышцы. Приблизительно то же самое происходит с вакциной», - сказал спикер.

    Алмаз Шарман также ответил, почему люди по-разному реагируют на вакцины.

    «Это возможно связано с тем, что некоторые люди в свое время каким-то образом уже сталкивались с другими коронавирусами. Следует отметить, что коронавирус представлен более чем тремястами разновидностями. Это большое семейство. Надо сказать, что дети часто в свое время болели разными коронавирусами. Нынешний COVID, конечно, отличается от детского, но существует понятие, как перекрестная реакция. Вот одна из теорий, которая объясняет: почему дети редко болеют нынешней коронавирусной инфекцией, связана с тем, что они в своей начальной жизни уже каким-то образом сталкивались с родственниками нынешнего коронавируса. Так и возможно некоторые люди, у которых была такая перекрестная реакция, могут быть более подготовленные. Поэтому в этом ничего удивительного нет. Я думаю, что эти побочные нежелательные явления достаточно безобидные. С другой стороны, если никто не сталкивался с такими инфекциями, то даже может быть и хорошо, поскольку это говорит, что иммунная система мобилизуется таким образом. Это нормальное явление», - добавил Алмаз Шарман.

    Он призвал всех вакцинироваться и не бояться.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:18
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 октября
    Сегодня, 20:00
    Детей в США обучают казахскому языку
    Сегодня, 19:55
    Нетрезвый пассажир поезда сорвал стоп-кран и был оштрафован
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!