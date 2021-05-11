АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Почему у вакцины от коронавируса разные побочные эффекты объяснил президент Академии профилактической медицины Казахстана, американский профессор Алмаз Шарман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алмаз Шарман на брифинге в РСК отметил, что после прививки может наблюдаться повышенная температура, мышечная боль в плече, боль в животе.

«Они обычно проходят в течение 24-36 часов. Для этого существуют хорошие методы, важно преодолеть. Вакцина предназначена для того, чтобы натренировать иммунную систему, чтобы она эффективно боролась против реального коронавируса, в случае если он на самом деле вторгнется в организм. Это как тренировка мышцы: обычно, когда мы не натренированные и после интенсивной физической нагрузки у нас на следующий день болят мышцы. Приблизительно то же самое происходит с вакциной», - сказал спикер.

Алмаз Шарман также ответил, почему люди по-разному реагируют на вакцины.

«Это возможно связано с тем, что некоторые люди в свое время каким-то образом уже сталкивались с другими коронавирусами. Следует отметить, что коронавирус представлен более чем тремястами разновидностями. Это большое семейство. Надо сказать, что дети часто в свое время болели разными коронавирусами. Нынешний COVID, конечно, отличается от детского, но существует понятие, как перекрестная реакция. Вот одна из теорий, которая объясняет: почему дети редко болеют нынешней коронавирусной инфекцией, связана с тем, что они в своей начальной жизни уже каким-то образом сталкивались с родственниками нынешнего коронавируса. Так и возможно некоторые люди, у которых была такая перекрестная реакция, могут быть более подготовленные. Поэтому в этом ничего удивительного нет. Я думаю, что эти побочные нежелательные явления достаточно безобидные. С другой стороны, если никто не сталкивался с такими инфекциями, то даже может быть и хорошо, поскольку это говорит, что иммунная система мобилизуется таким образом. Это нормальное явление», - добавил Алмаз Шарман.

Он призвал всех вакцинироваться и не бояться.