Почему у казахов считаются сакральными числа 7 и 40

Кандидат филологических наук Болат Корганбеков говорит, что среди четных чисел мало имеющих сакральное значение и связывает это с Создателем. Сформировалось такое представление, что поскольку Аллах один, то он любит уникальность.

Когда говорят о числе «семь», приходят на ум семь сводов в 18 тысячах миров, семь слоев земли, семь дней недели, семь сокровищ, поминки на седьмой день.

По неписанным законам казахской степи не разрешается брать в жены девушек, находящихся в родстве до седьмого колена.

Фото: из личного архива Болата Корганбекова.

- Потому что после седьмого колена разрывается генетическая связь между людьми. Когда называют потомков в седьмом поколении «туажат», это может означать, что после них люди уже чужие. Поэтому можно брать девушек в жены только после того, как это решат представители родов под руководством аксакалов, знающих родословное древо. На этот вопрос уместно смотреть с позиции первенца, среднего сына или младшего. Например, средний сын не может сказать», что «мы же дальше седьмого предка, почему не можем жениться?». Потому, что среди младших детей могут быть такие, кто не дальше седьмого поколения. Во-вторых, в прежние времена в состав казахов входили такие роды, как калмак, ногай, кыргыз. Не влившиеся в состав казахов роды относятся к родам, из которых не берут девушек в жены, – говорит Болат Корганбеков.

Доктор медицинских наук Гиззуддин Фараж напоминает, что дети от близкородственных браков наследуют болезни и плохие качества.

Нетрудно понять, что казахи соблюдали этот запрет ради чистоты крови, чтобы потомство было здоровым психически и физически.

- Это одна сторона вопроса. Во-вторых, наш народ уделял внимание формированию историко-родственного сознания. По этой причине среди нас не было пришедших откуда-то ложных царей, еретиков. Даже простые казахи легко различают людей, которые намерены посеять раздор. Поскольку мы знаем своих предков до седьмого колена, у нас хорошо развито чувство родства, коллективизма. Никто не может сделать беспамятным нацию, имеющую историческую память, – сказал ученый.

Также у казахов есть традиция в священный день – пятницу, готовить семь лепешек. Это в нашем народе считается данью памяти пережитым периодам голода и лишений.

Пример, говорящий о сакральности числа «сорок» – в помещении, где умер человек, в течение сорока дней жгут светильник.

Фото: Александр Павский/Kazinform

- Раньше ведь не было электрического света, как сейчас. Поэтому для освещения комнаты зажигали множество светильников. В это есть и другая сторона. Для кошачьих свойственно объедать нос умершего человека. Поэтому было необходимо охранять тело умершего. В темноте или в потемках можно было и не заметить такую опасность. Вообще, если вдуматься в смыл слова «сорок» («қырық» – перев.), оно означает и «қырқу» («стричь» – перев.). Казахи считали возраст сорок лет опасным и не отмечали его. Поскольку это рубеж перехода из одного возраста в другой, в этот период у многих людей происходят большие изменения в жизни, в сознании. Людей, не достигших сорока лет, не избирали ханами. Потому, что хотя мудрость приходит до этого возраста, не уходит молодой задор. Считалось, что этот задор может превзойти ум, – сказал Болат Корганбеков.

Историк-этнолог Турар Шакен рассказал об особом обряде в жизни ребенка – сорок дней после рождения.

- Всемирная организация здравоохранения считает опасным для жизни матери и ребенка период в шесть недель после рождения. То, что сейчас выясняется научных позиций, наши предки знали с древних времен. Казахи считали, что ребенок, не проживший сорок дней, это «не ребенок этого мира», и принимали все меры безопасности. В течение сорока дней по ночам жгли светильники, строго следили, чтобы ребенок не задохнулся и не открылся. До сорока дней ничего не выносили из дома, чтобы не случилось чего-нибудь. Ребенка защищали от посторонних взглядов, не показывали чужим людям. Медицина это полностью поддерживает. Если говорить о периоде развития ребенка, то именно после сорока дней после рождения ребенок становится зрелым, у него появляется взгляд, он начинает замечать все происходящее вокруг. Зная об этом, наш народ отмечал рождение ребенка только после первых опасных сорока дней, – сказал ученый.

Фото: из личного архива Тұрар Шәкен

Ребенок не достигший сорокадневного возраста, не может остановить свой взгляд на чем-либо. В этом период дети часто плачут, беспокоят мать и всех окружающих.

По традиции, рождение мальчика отмечают до достижения сорокадневного возраста, а рождение девочки – по достижении. Историк-этнолог рассказал, что есть смысл в каждой вещи, которую кладут в воду, когда купают ребенка.

Считается, что ребенок становится членом человеческого сообщества после того, на него выльют сорок ложек воды.

- Сакральность числа «сорок», вероятно, происходит от срока в сорок недель, которые ребенок находится в утробе матери. Главное значение обряда «сорок дней после рождения» – у ребенка через сорок дней срастаются мышцы и кости. Только после достижения сорокадневного возраста ребенок входит в жизнь, приспосабливается к жизни. Сорок дней после рождения, и сорок дней после смерти одинаково трудные. Есть у нас обычай не гасить свет до сорокадневных поминок. Когда человек умирает, через сорок дней разделяются его мышцы и кости. Долго или не долго, мышцы и кости жили вместе, а когда пришел срок разъединиться, эти поминки называются «сорок дней, – сказал Турар Шакен.

Напомним, ранее сообщалось о городе на дне Аральского моря.



