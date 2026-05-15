Почему туристам нельзя сходить с троп в Бурабае — объяснили экологи

Туристические тропы в Бурабае создаются на основе научных расчетов и экологических исследований. В государственном национальном природном парке «Бурабай» рассказали, зачем они нужны в преддверии летнего сезона, передает агентство Kazinform.

На первый взгляд туристическая тропа кажется обычной дорожкой через лес, но за каждым маршрутом стоит научный расчет, экологические наблюдения и исследования.

Экотропа — это оборудованный образовательный маршрут для изучения природы, в то время как обычная туристическая тропа ориентирована на активный отдых, прогулку или посещение достопримечательностей. Они помогают решить главную проблему современного туризма — сохранить природу там, куда ежегодно приезжают миллионы людей.

Все туристические тропы в Бурабае служат инструментом защиты экосистемы. Их разработали с учетом научных наблюдений, рекреационной нагрузки и особенностей природного ландшафта.

Сегодня в ГНПП «Бурабай» уже действует инфраструктура, которая помогает снизить нагрузку на природные территории. Вдоль озера Боровое обустроены тротуары и велосипедные дорожки, позволяющие направлять поток отдыхающих и минимизировать хаотичное передвижение по прибрежной зоне. Такой подход помогает сохранить почвенный покров и уменьшить вытаптывание участков у воды.

В национальном парке также рассматривается дальнейшее развитие экологической инфраструктуры. В перспективе на отдельных участках туристических маршрутов планируется создание специальных настилов, которые позволят дополнительно защитить чувствительные природные территории от рекреационной нагрузки.

— Люди часто думают, что тропа ограничивает свободу. На самом деле она сохраняет природу. Если человек идет хаотично, природа начинает исчезать. Когда поток туристов идет по организованному маршруту, лес продолжает жить своей жизнью, экосистема получает шанс на сохранение. Это и есть главный принцип современного экотуризма, — говорит заместитель директора ГНПП «Бурабай» Венера Нугманова.

На первый взгляд лес кажется устойчивым. Сосны стоят десятилетиями, гранитные скалы выглядят вечными, а земля под ногами воспринимается как прочная поверхность. Но экологи говорят другое. Под слоем почвы находится сложная живая система. Корни растений, мхи, лишайники, микроорганизмы удерживают влагу, предотвращают эрозию и обеспечивают естественное восстановление леса. Когда тысячи людей начинают хаотично перемещаться вне маршрутов, экосистема буквально перестает успевать восстанавливаться.

Кроме того, из-за системного вытаптывания сначала исчезает травяной покров. Затем уплотняется почва. После этого нарушается водный баланс. Вслед за этим начинается деградация лесного участка.

— Флора национального парка насчитывает 754 видов. Из них 20 видов находится под угрозой исчезновения. Еще есть 79 видов реликтовые растения, которые сохранились на этой территории с древних геологических эпох, пережили изменения климата. Так вот, достаточно одного сезона бесконтрольного движения туристов, чтобы участок восстанавливался потом десятилетиями. Некоторые виды растений могут исчезнуть навсегда. Именно поэтому в мировой практике национальных парков туристические тропы считаются обязательной частью природоохранной системы, — объясняют сотрудники отдела науки, информации и экологического мониторинга ГНПП «Бурабай».

В нацпарке отметили, что еще больший вред экосистеме парка наносят водители, которые допускают съезд автомобилей прямо в лесной массив. Это прямое нарушение правил посещения особо охраняемых природных территорий. Такие действия чреваты повреждением почвы, уничтожением растений, разрушением муравейников, нор. Автомобили буквально вытаптывают природный слой, который формировался годами. Кроме того, из транспорта могут вытекать моторные масла и технические жидкости, что наносит непоправимый вред экосистеме.

Отдельную роль в сохранении природных объектов играют смотровые площадки. Они позволяют туристам безопасно любоваться ландшафтами Бурабая и помогают сохранить естественное состояние гранитных массивов и предотвратить постепенное разрушение горных пород.

По словам Венеры Нугмановой, главная задача национального парка — сохранить экосистему и биоразнообразие этого уникального места. Но для этого необходимо способствовать формированию экологического мышления у посетителей.

— Человек не обязан быть ботаником, геологом, орнитологом. Однако важно понимать, что природа — это живая экосистема. К слову, нашими сотрудниками проводится большая работа по экологическому просвещению в местных школах. Каждая акция в рамках инициативы «Таза Қазақстан» посвящена воспитанию бережного отношения к окружающей среде, любви к родному краю. Если мы действительно любим Бурабай, значит должны научиться отдыхать так, чтобы не навредить лесам, озерам, — отмечает заместитель директора.

Туристические тропы учат бережному отношению к природе и постепенно приводят посетителей к главному пониманию — для чего на самом деле существуют национальные парки и почему так важно их защищать.