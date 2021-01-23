Почему трудно доказать картельный сговор, объяснили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по защите и развитию конкуренции по Северо-Казахстанской области рассказали, что такое картели и чем они опасны для рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Картель – иначе монополистическое соглашение. По информации департамента, есть три вида запрещенных картелей. Чаще всего встречается ценовой - соглашение, направленное на установление или поддержание цен, скидок, надбавок или наценок. Опасность его в том, что оно, вынуждая субъектов рынка отказываться от самостоятельного поведения, может привести к искусственному завышению цены.

Другая разновидность картелей - сговоры на торгах. Как правило, они проявляются в том, что участники торгов заранее договариваются об определенном поведении для искусственного создания того или иного результата торгов. Такие сговоры зачастую выявляют, когда независимые участники проводят совместные встречи или используют средства связи и коммуникации для согласования, действуют по заранее определенному плану.

«Прямых доказательств совершения картельного сговора в принципе быть не может. Не будут же субъекты рынка, заранее зная о незаконности своих действий, закреплять их письменным договором и скреплять их своими официальными подписями и печатями. Примерами применения судами разной практики по рассмотрению таких дел можно привести расследования, проведенные департаментом в отношении ТОО «Куриный рай» и ТОО «Мелана СК», осуществляющих реализацию мяса кур, и в отношении ТОО «Гелика» и ТОО «Аманат», осуществляющих поставку медицинского оборудования и техники», - проинформировала заместитель руководителя департамента Наталья Шаяхметова.

Она добавила, что в первом случае суд поддержал позицию антимонопольного органа в совершении субъектами картеля, направленного на установление и поддержание реализационной цены на мясо. Субъектов привлекли к административной ответственности.

По второму случаю суд не нашел состава правонарушения.

«Доводы департамента о наличии картеля, как в первом, так и во втором случаях строились только на косвенных доказательствах. Учитывая, что роль антимонопольного органа направлена, главным образом, на создание условий для развития предпринимательства и защиту его интересов, к сожалению, сейчас субъекты рынка, пользуясь несовершенством законодательства, отсутствием единой судебной практики, уходят от ответственности за совершение ими правонарушений в сфере антимонопольного законодательства», - подчеркнула Н.Шаяхметова.