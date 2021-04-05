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    16:58, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Почему ТРЦ и кафе разрешили работать в Алматы, объяснил Жандарбек Бекшин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в ходе брифинга в РСК объяснил, почему в городе разрешили открыть ТРЦ и рынки и другие объекты, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы все мероприятия стали анализировать. Применяем международную практику эпидемиологической оценки введенных мероприятий. Еженедельно анализируем. Если по ТРЦ и торговым домам, мы посмотрели, они закрыты, а заболеваемость не уменьшилась. Как так? Две недели прошло, а заболеваемость не уменьшилась. Тогда мы вышли как раз на объекты малого бизнеса: придомовые магазины, внутриквартальные магазины. Сейчас мы видим, что по ним как раз и нужно провести разъяснительную работу мониторинговых групп. То есть, эта мера не сработала. Зачем ее держать, если она неэффективная? Поэтому мы умеренно сделали под запретом. Когда у нас люди идут в ТРЦ? В субботу и воскресенье. В обычные дни туда люди идут целенаправленно за какой-либо покупкой. Там такого наплыва, массового скопления сильно не бывает. И руководители ТРЦ наоборот вводят все мероприятия. Они дисциплинированы и в данном случае мы видим, что данная мера снизит нагрузку на придомовые магазины и в то же время поможет работать ТРЦ. Это основная наша профилактическая цель. Те меры, которые не действуют, нам нужно от них либо избавляться, либо в другом формате представлять», - сказал Жандарбек Бекшин.

    Он добавил, что массовое скопление людей сейчас наблюдается в парках и на пешеходных улицах.

    «Сейчас акцент заражения сместился туда. Мы сегодня рассмотрели этот вопрос с акимами районов, сотрудниками районной полиции о разработке алгоритма наведения порядка в местах массового скопления. Там десятки тысяч людей бывает», - отметил он.

    Напомним, 2 апреля главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин смягчил ограничительные карантинные меры. ТРЦ и рынкам, а также кафе, салонам красоты, горному курорту «Шымбулак», а также нескольким объектам разрешили работать.


    Теги:
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