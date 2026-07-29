Почему товары до 200 евро решили не облагать пошлиной: объяснение КГД

Лимит беспошлинного ввоза товаров электронной торговли в размере 200 евро был установлен не только с учетом таможенных правил, но и экономических факторов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Комитете государственных доходов объяснили, почему именно эта сумма стала единым порогом для всех стран ЕАЭС и может ли она измениться в будущем.

Решение установить порог беспошлинного ввоза товаров электронной торговли на уровне 200 евро было принято Советом Евразийской экономической комиссии и распространяется на все государства — члены ЕАЭС.

Главный эксперт управления таможенной методологии департамента методологии КГД МФ РК Мархабат Омарова сообщила, чем отличаются правила ввоза товаров для личного пользования и покупок через электронную торговлю.

— Для товаров, приобретаемых через электронную торговлю, установлен беспошлинный порог ввоза только для товаров стоимостью до 200 евро. Это соответствует лимиту в 200 евро, установленному для товаров для личного пользования. Однако есть небольшое отличие. Для товаров личного пользования действует ограничение по весу — 31 кг, тогда как для товаров электронной торговли такое ограничение не установлено, — пояснила она.

По словам эксперта, при определении лимита учитывались не только вопросы таможенного регулирования, но и общая экономическая ситуация в странах Евразийского экономического союза.

— Повышение или снижение порога беспошлинного ввоза напрямую зависит не только от сферы таможенного регулирования, но и от текущей экономической ситуации в государствах — членах ЕАЭС, — отметила Омарова.

Она подчеркнула, что при возможном пересмотре лимита рассматривается целый комплекс факторов.

— При принятии соответствующих решений учитывается влияние на внутренний рынок, необходимость сохранения баланса интересов онлайн- и офлайн-торговли, а также другие экономические и социальные аспекты, — сообщила представитель КГД.

Вместе с тем новые правила таможенного регулирования для товаров электронной торговли пока не вступили в силу. Сейчас в рамках пилотного проекта платежи взимаются по правилам, которые применяются к товарам для личного пользования.