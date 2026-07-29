Операторы электронной торговли начнут работать в Казахстане не раньше 2027 года

Запуск института операторов электронной торговли (ОЭТ), который должен изменить порядок оформления трансграничных интернет-покупок через AliExpress, Temu, iHerb и другие зарубежные маркетплейсы, откладывается, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее ожидалось, что новые правила вступят в силу во второй половине 2026 года. Однако их запуск предварительно перенесен на начало 2027 года. Об этом сообщила главный эксперт управления таможенной методологии департамента методологии КГД МФ РК Мархабат Омарова.

По словам Мархабат Омаровой, пилотный проект завершится одновременно со вступлением в силу новых положений таможенного законодательства ЕАЭС и Казахстана в сфере электронной торговли.

— Дата вступления в силу нового регулирования до настоящего времени не установлена. Предположительно — начало 2027 года. Сроки электронной торговли сдвигаются на 2027 год в связи с тем, что не все государства — члены ЕАЭС завершили работы по внесению соответствующих изменений в национальное законодательство и по разработке информационных систем, — сообщила она.

Эксперт отметила, что после вступления новых норм в силу операторы электронной торговли смогут официально приступить к работе.

При этом необходимые изменения в казахстанское законодательство уже приняты.

— Законом Республики Казахстан от 2 июля 2026 года № 333-VIII ЗРК внесены изменения и дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» в сфере электронной торговли. В том числе определены условия включения в реестр операторов электронной торговли, — пояснила Омарова.

Для внедрения новой системы предусмотрен переходный период. В это время оформлением товаров электронной торговли смогут заниматься таможенные представители.

— Таможенные представители смогут оформлять товары электронной торговли в течение шести месяцев с даты включения в реестр первого оператора электронной торговли. По истечении данного периода таможенное декларирование товаров электронной торговли будет осуществляться только операторами электронной торговли, — уточнила представитель КГД.

Она также подчеркнула, что наличие статуса оператора электронной торговли само по себе не дает права на таможенное оформление.

— В случае если оператор электронной торговли не является таможенным представителем, он не сможет осуществлять таможенное декларирование товаров электронной торговли. Соответственно, он может пользоваться услугами таможенных представителей либо самостоятельно получить такой статус, — рассказала Мархабат Омарова.

Ранее агентство сообщало о том, как развивается рынок маркетплейсов в Казахстане и какое влияние он оказывает на экономику страны.