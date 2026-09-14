Почему Tarlan Astana не отправляется с каждой станции до 23:00 — CTS

В City Transportation Systems (CTS) разъяснили, почему время отправления последних поездов LRT с разных станций может отличаться, несмотря на указанный график работы линии до 23:00, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее пользователи в Threads обратили внимание на график работы легкорельсового транспорта Tarlan Astanа, указанный на информационных ресурсах. В частности, они задавались вопросом, почему пассажиров могут не пропускать на станции после 21:00, если время работы линии указано до 23:00.

В CTS пояснили, что согласно действующему графику пассажирское обслуживание на линии осуществляется с 06:00 до 23:00.

— Указанное время отражает начало движения первого поезда и завершение движения последнего поезда на линии. Заключительные поезда высаживают пассажиров на станциях «Әуежай» и «Нұрлы жол» в 23.00 часов, — сообщили в компании.

При этом время отправления последнего поезда с каждой станции различается. Оно зависит от расположения станции на линии и направления движения.

В связи с этим в CTS рекомендуют уточнять точное время отправления последних поездов непосредственно на станциях.

В компании также отметили, что после завершения пассажирского движения по линии поезда могут следовать в направлении депо без посадки и высадки пассажиров на станциях.

— Данная практика соответствует порядку эксплуатации систем метрополитена и Tarlan Astana и применяется для обеспечения бесперебойной работы подвижного состава, — пояснили в CTS.

В ночное время специалисты проводят работы по проверке безопасности и технического состояния линии и поездов Tarlan Astana.

Ранее сообщалось о том, что более 70 тысяч пассажиров ежедневно пользуются Tarlan Astana.